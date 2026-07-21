باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فرایند خیزش گردوغبار از روز گذشته حدود ساعت ۱۳:۱۰ به وقت جهانی (UTC)، معادل ساعت ۱۶:۴۰ به وقت رسمی ایران، از پهنه‌های بیابانی و کم‌پوشش محدوده تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد آغاز شده و توده ایجاد شده با حرکت به سمت شرق، در مسیر نظرآباد، کمال‌شهر و کرج گسترش یافته است.

بر اساس این گزارش، مداخلات انسانی در این محدوده، از جمله احداث کانال زهکشی و کاهش ورود آب به پهنه‌های مستعد فرسایش بادی، در کنار تأمین‌نشدن حقابه زیست‌محیطی، خشکی سطح خاک، تخریب پوشش گیاهی و چرای کنترل‌نشده دام، به‌ویژه حضور شترهای سرگردان، از مهم‌ترین عوامل تشدید غبارخیزی این منطقه در سال‌های اخیر به شمار می‌روند.

ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، محدوده تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد را به‌ عنوان یکی از کانون‌های دارای اولویت بالا شناسایی کرده و تدوین و هماهنگی برنامه‌های اجرایی برای کنترل این کانون را در دستور کار قرار داده است، اصلاح وضعیت زهکش، بازگرداندن کارکردهای هیدرولوژیکی پهنه تالابی، مدیریت چرای دام و حفاظت از سطوح حساس به فرسایش بادی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در این برنامه‌ها است.

بر اساس اعلام این ستاد، برنامه‌های اجرایی این محدوده به‌زودی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با محوریت ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های البرز و قزوین آغاز خواهد شد.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست