معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت‌های مسلحانه منازل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت‌های مسلحانه منازل خبر داد و گفت: این باند در سال‌های گذشته با ارتکاب سرقت‌های مسلحانه از منازل در نقاط مختلف تهران، موجب ایجاد نگرانی در میان شهروندان شده بود.

وی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از منازل و با توجه به شباهت در شیوه و شگرد سارقان، مشخصات ظاهری متهمان و نحوه ارتکاب جرائم، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی پلیس و تطبیق اطلاعات به‌دست‌آمده با بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار، موفق به شناسایی سرکرده این باند شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد متهم با زندگی مخفیانه و تغییر مداوم محل اختفای خود، تلاش می‌کرد از شناسایی و دستگیری توسط پلیس جلوگیری کند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از انجام رصدهای اطلاعاتی و مراقبت‌های نامحسوس، مخفیگاه متهم در یکی از مناطق شرق استان تهران شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، سرکرده باند دستگیر شد. در بازرسی از محل اختفای وی نیز یک قبضه سلاح کمری به همراه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به مشارکت در چندین فقره سرقت مسلحانه با همدستی سایر اعضای باند اعتراف کرد. در ادامه روند رسیدگی به پرونده، یکی دیگر از اعضای اصلی این باند نیز در عملیاتی جداگانه در تهران دستگیر شد.

سرهنگ نثاری با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: تاکنون متهمان به ارتکاب سرقت‌های مسلحانه از منازل در مناطق مختلف تهران طی سال‌های گذشته اعتراف کرده‌اند. همچنین در مواجهه حضوری، مالباختگان آنان را به عنوان عاملان سرقت شناسایی کرده‌اند و بازسازی صحنه‌های جرم نیز با دستور مرجع قضایی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قانونی، برای ادامه روند رسیدگی قضایی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان احتمالی، کشف اموال مسروقه و روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: سارقان ، انهدام باند
خبرهای مرتبط
قاچاقچیان؛ از اجرای «آرامش در شهر» تا کشف ۲۱ کیلو هروئین
انهدام باند سارقان منازل در شرق تهران؛ کشف اموال ۷ میلیارد تومانی و اعتراف به ۷ فقره سرقت
جهیزیه‌ای که در فضای مجازی پیدا شد؛ انهدام باند سارقان انباری با کشف ۱۰ فقره سرقت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
اعزام هشت هزار مبلغ به اربعین
هوای تهران ناسالم شد
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
هشدار تلفات غرق شدگی/ بیش از ۴۰ درصد تلفات مربوط به فصل تابستان است
آخرین اخبار
هشدار تلفات غرق شدگی/ بیش از ۴۰ درصد تلفات مربوط به فصل تابستان است
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
هوای تهران ناسالم شد
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
اعزام هشت هزار مبلغ به اربعین
نرخ خالص «ازدواج» کاهشی شد و «طلاق» ثابت ماند
تعامل وزارت راه، سازمان راهداری و پلیس راه نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد
بیش از ۵۰ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند
نام‌نویسی اربعین از مرز یک میلیون نفر گذشت
پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به «سردار شهید پاکپور»
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نشست بریکس
پروژه ۷۰ همتی «حیاط تهران»؛ الگوی جدید بازآفرینی شهری
سردار حسینی: نظارت بر محورهای مواصلاتی تشدید می‌شود
دستگیری ۳ عامل جنایت خانوادگی در پرونده قتل زن ۴۳ ساله در یافت‌آباد
پیشرفت ۶۴ درصدی عملیات نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ
دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی و اوباشگری در فضای مجازی
میزبانی «محرم شهر» از عزاداران حسینی در میدان آزادی تا ۱۲ مرداد
استقرار ۱۲۰ هزار امدادگر در مرز‌های شرقی تا غربی برای پوشش اربعین حسینی
تحول در شیوه کشف جرم؛ از بررسی سنتی تا بازسازی سه‌بعدی و اشتراک دانشِ برخط در پلیس آگاهی
موضوع خون‌خواهی رهبر انقلاب و مردم، امری شخصی نیست
رئیس قوه قضاییه: نفوذی‌ها دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل دست چندم هستند
تناقض‌گویی‌های مستأجر در ماجرای قتل صاحبخانه
باغ گل‌ها مهرماه و همزمان با جشنواره گل‌های داوودی افتتاح می‌شود
مرگ ساختگی برای فرار از دست طلبکاران
ستاد حقوق بشر حملات آمریکا به ایران را محکوم کرد
کولیوند: امدادگران هلال‌احمر، سربازان بی‌سنگر مقاومت هستند
کشف ۱۰۳ تن مواد مخدر از ابتدای امسال/ حمل برخی دارو‌ها در عراق جرم است
اولویت‌های جدید ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج اعلام شد
احداث ۲۲۰۰ درمانگاه در مسیر پیاده روی اربعین حسینی 
اعزام ۸۵۰۰ امدادگر هلال احمر به عراق/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در اربعین