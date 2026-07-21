باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت‌های مسلحانه منازل خبر داد و گفت: این باند در سال‌های گذشته با ارتکاب سرقت‌های مسلحانه از منازل در نقاط مختلف تهران، موجب ایجاد نگرانی در میان شهروندان شده بود.

وی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از منازل و با توجه به شباهت در شیوه و شگرد سارقان، مشخصات ظاهری متهمان و نحوه ارتکاب جرائم، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی پلیس و تطبیق اطلاعات به‌دست‌آمده با بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار، موفق به شناسایی سرکرده این باند شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد متهم با زندگی مخفیانه و تغییر مداوم محل اختفای خود، تلاش می‌کرد از شناسایی و دستگیری توسط پلیس جلوگیری کند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از انجام رصدهای اطلاعاتی و مراقبت‌های نامحسوس، مخفیگاه متهم در یکی از مناطق شرق استان تهران شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، سرکرده باند دستگیر شد. در بازرسی از محل اختفای وی نیز یک قبضه سلاح کمری به همراه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به مشارکت در چندین فقره سرقت مسلحانه با همدستی سایر اعضای باند اعتراف کرد. در ادامه روند رسیدگی به پرونده، یکی دیگر از اعضای اصلی این باند نیز در عملیاتی جداگانه در تهران دستگیر شد.

سرهنگ نثاری با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: تاکنون متهمان به ارتکاب سرقت‌های مسلحانه از منازل در مناطق مختلف تهران طی سال‌های گذشته اعتراف کرده‌اند. همچنین در مواجهه حضوری، مالباختگان آنان را به عنوان عاملان سرقت شناسایی کرده‌اند و بازسازی صحنه‌های جرم نیز با دستور مرجع قضایی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قانونی، برای ادامه روند رسیدگی قضایی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان احتمالی، کشف اموال مسروقه و روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.