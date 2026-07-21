گام بلند صنعت برق حرارتی برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵/ افزایش ۲۲۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاهی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور - با نزدیک شدن به فصل گرم سال و افزایش تقاضا در شبکه سراسری، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تکیه بر توان داخلی و برنامه‌ریزی عملیاتی، اقدامات گسترده‌ای را جهت تضمین پایداری شبکه در تابستان ۱۴۰۵ کلید زده است.

بررسی آمار‌های عملکردی این صنعت نشان می‌دهد که آمادگی نیروگاه‌های حرارتی کشور برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در سطحی استراتژیک قرار گرفته است طبق آخرین داده‌های منتشر شده، افزایش ۲۲۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید برق حرارتی، یکی از محور‌های اصلی برنامه وزارت نیرو برای جلوگیری از ناترازی انرژی در سال آینده محسوب می‌شود.

اورهال ۱۰۱ هزار مگاواتی؛ رکوردشکنی در تعمیرات نیروگاهی

بخش مهمی از پایداری شبکه، مرهون نگهداری و تعمیرات به موقع واحد‌های موجود است؛ در همین راستا، اجرای ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات پروژه‌های تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت عملیاتی شده است تا ضریب آمادگی نیروگاه‌ها در زمان اوج بار به حداکثر ممکن برسد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال تاکنون، نیروگاه‌های حرارتی با مجاهدت متخصصان داخلی موفق به تولید افزون بر ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برق شده‌اند. این حجم از تولید، نقش حیاتی این صنعت را به عنوان ستون فقرات شبکه برق کشور بیش از پیش نمایان می‌کند.

پویش هر خانه، یک لامپ خاموش؛ راهکار مدیریت مصرف

در کنار توسعه زیرساخت‌ها، نقش مشارکت مردمی نیز نادیده گرفته نشده است. کارشناسان معتقدند تنها با خاموش کردن یک لامپ اضافی در هر خانه، می‌توان هزار مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی کرد. این مقدار صرفه‌جویی معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه بزرگ است که می‌تواند در ساعات بحرانی، پایداری شبکه را تضمین و از بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کند.