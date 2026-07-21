سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انهدام زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین با چند فروند موشک کروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۳۰ تیر در اطلاعیه شماره ۳۹ خود اعلام کرد: ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی، با توکل به خدای قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران، رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران کردند.

گزارش‌های تکمیلی عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار شما ملت بزرگوار خواهد رسید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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