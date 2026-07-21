باشگاه خبرنگاران جوان - مزیدی معاون حمل و نقل این اداره کل با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت اتوبوسهای اربعین از ۲۷ تیر ماه گفت: زائرین اربعین حسینی میتوانند با مراجعه به درگاههای اختصاصی و مشترک شرکتهای حملونقل عمومی و همچنین دفاتر و شرکتهای مسافربری استان، نسبت به تهیه بلیت سفرهای اربعین اقدام کنند.
او افزود: زائرانی که قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند، علاوه بر خرید اینترنتی، میتوانند با مراجعه حضوری به پایانههای مسافری و شرکتهای حملونقل عمومی، بلیت سفر خود را تهیه کنند.
مزیدی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در عملیات عظیم جابهجایی زائران اربعینی سال جاری مشارکت دارند عنوان کرد: اعزام زائران بر اساس تاریخ مشخص شده از ۲۵ تیر ماه تا ۲۲ مرداد از استان انجام میشود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اظهار کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان در چارچوب برنامههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور، آماده خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است.
او از بسیج تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی زائران خبر داد و گفت: در صورت نیاز، از ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاههای اجرایی، صنایع و کارخانجات نیز برای پشتیبانی از عملیات انتقال زائران استفاده خواهد شد.
مزیدی همچنین بر نظارت مستمر بر فرآیند فروش بلیت تأکید کرد و ادامه داد: با استقرار نیروهای نظارتی در پایانههای مسافری، بر نرخهای پیشفروش و فروش حضوری بلیت سفرهای اربعین نظارت کامل انجام میشود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در پایان از زائران خواست با پیشخرید بلیت، ضمن مدیریت بهتر زمان سفر، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و ارائه خدمات مناسب به همه متقاضیان را فراهم کنند.
منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی