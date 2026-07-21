رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت سه نفر از کارکنان سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر به اتهام اختلاس، ارتشا، جعل مهر و فاکتورسازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی با تاکید بر شناسایی و برخورد قاطع دستگاه قضایی با متهمین یک پرونده فساد مالی در سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه مقابله قاطع با فساد اداری و در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر ارتکاب جرائم متعدد مالی توسط برخی از کارکنان در یکی از سازمان های زیرمجموعه شهرداری بابلسر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفت.

پوریانی افزود: با صدور دستورات قضایی از سوی دادستان بابلسر به یکی از ضابطان اطلاعاتی استان، تحقیقات گسترده، دقیق و فنی درباره ابعاد این پرونده آغاز شد که در نتیجه آن، ارتکاب جرائمی از جمله اختلاس، ارتشا، جعل مهر و فاکتورسازی توسط تعدادی از کارکنان سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر محرز شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: پس از پایان تحقیقات اولیه، تکمیل مستندات و احراز تخلف، دستور قضایی برای بازداشت سه نفر از کارکنان این سازمان شامل رؤسای سابق و فعلی و همچنین مسئول کارپردازی سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر صادر شد.

وی با بیان اینکه متهمان هم‌اکنون با اتهاماتی از جمله اختلاس و ارتشا در بازداشت به سر می‌برند، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی با هدف شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده، بررسی ابعاد احتمالی تخلفات و برخورد قانونی با تمامی عوامل دخیل، همچنان ادامه دارد.

منبع:دادگستری مازندران

برچسب ها: فساد مالی ، اختلاس و ارتشا
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