باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان از مرز ۱۰۵ هزار تن عبور کرد.
غلامرضا ملکی افزود: این میزان گندم از هشت هزار و ۷۰ کشاورز در قالب ۱۹ هزار محموله به مراکز خرید دولتی تحویل داده شده است.
وی با اشاره به اینکه روند خرید تضمینی گندم در استان مرکزی با شاخصهای سال گذشته برابری میکند، تصریح کرد: وضعیت برداشت و تحویل گندم با پیشبینیهای انجام شده مطابقت دارد و مراکز خرید دولتی همچنان آماده دریافت محصول گندمکاران هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی در خصوص وضعیت برداشت در شهرستانها نیز عنوان کرد: در برخی مناطق استان از جمله شهرستان دلیجان، عملیات برداشت به پایان رسیده و در شهرستان ساوه که اولین مکان برداشت و تحویل گندم در استان بود به دلیل دواقلیمی بودن مناطق این شهرستان همچنان ادامه دارد.
ملکی اظهار کرد: اقدامات لازم برای پرداخت مطالبه کشاورزان در حال انجام است و روند واریز وجوه با جدیت پیگیری میشود که دغدغه گندمکاران در این خصوص برطرف شود و تاکنون سه هزار میلیارد ریال به گندمکاران استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت گندم خریداری شده در سال جاری مطلوبتر از سال گذشته است که این موضوع اهمیت ویژه دارد و میتوان آرد باکیفیتتری نیز تولید کرد.