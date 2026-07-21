عضو شورای شهر گفت: رکورد شکنی بی سابقه مترو در جابجایی بیش از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در تشییع رهبر شهید، تجلی مدیریت جهادی و توانمندی عملیاتی مترو تهران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در چهارصد و نوزدهمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارشی جامع از عملیات حمل و نقل عمومی در ایام وداع و تشییع باشکوه رهبر شهید (۱۳ تا ۱۵ تیرماه)، این رویداد را یکی از پیچیده‌ترین و موفق‌ترین ماموریت‌های تاریخ بهره‌برداری مترو تهران توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه دستاورد‌های این سه شبانه‌روز، فراتر از استمرار خدمات حمل و نقل، جلوه‌ای از آمادگی، انسجام مدیریتی و توانمندی عملیاتی این مجموعه بود، اظهار داشت که با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، مترو تهران موفق شد در ابعاد فنی، مدیریتی و پشتیبانی، تجربه‌ای کم‌نظیر در تاریخ حمل و نقل شهری کشور رقم بزند.

رییس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد که به گواه همکاران باسابقه، در طول ۲۸ سال فعالیت متروی تهران، نخستین بار عملیاتی با این سطح از هماهنگی بین‌بخشی و حجم گسترده جابجایی مسافر به صورت مستمر و بدون وقفه در سه شبانه‌روز متوالی اجرا شد.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزئیات فنی و آماری این عملیات ملی اشاره کردند که در این بازه زمانی، با بهره‌گیری از ۱۶۰ قطار آماده بهره‌برداری، مجموعاً ۶۶۸۴ حرکت قطار به ثبت رسید که ۵۰۰ مورد از این حرکت‌ها به صورت فوق‌العاده در پاسخ به افزایش تقاضای سفر برنامه‌ریزی و اجرا گردید. حاصل این تلاش‌ها، جابجایی ۱۴ میلیون و ۷ هزار مسافر و ثبت ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی بود که بیانگر سهم بی‌بدیل مترو در مدیریت یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات تاریخی کشور است. همچنین در حوزه پیمایش عملیاتی، پیش‌بینی ۱۸۹ هزار و ۸۸۲ کیلومتر انجام شد که با افزودن ۵۴۹ کیلومتر پیمایش فوق‌العاده، در مجموع ۲۰۵ هزار و ۴۳۱ کیلومتر پیمایش به ثبت رسید. یکی از شاخص‌های برجسته این موفقیت، مدیریت هوشمند فاصله حرکت قطار‌ها بود، به گونه‌ای که در ایستگاه‌های هدف و در اوج ازدحام، این فاصله تا یک دقیقه کاهش یافت؛ دستاوردی که تنها در سایه پایداری تجهیزات، مدیریت دقیق مرکز فرمان و حضور مستمر نیرو‌های متخصص عملیاتی امکان‌پذیر بود.

وی تأکید کرد که این موفقیت، حاصل هفته‌ها برنامه‌ریزی و تلاش مستمر حوزه‌های فنی و مهندسی است و این عملیات سه روزه، نمونه‌ای روشن از ظرفیت‌های مدیریت بحران در رویداد‌های عظیم شهری است که می‌تواند به عنوان الگویی برای آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

آقامیری در پایان افزود: این دستاورد حاصل همدلی، مدیریت جهادی و احساس مسئولیت تمامی کارکنان در گستره ۱۶۳ ایستگاه دانست و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان رده‌های فنی، عملیاتی، راهبری قطارها، پشتیبانی، نظارتی، ستادی و همچنین تیم‌های تعمیرات و نگهداری و ابنیه از مدیر بهره برداری مترو جناب آقای لطفی و معاونت حمل و نقل شهرداری جناب آقای هرمزی برای ایستادگی شبانه‌روزی و مدیریت موفق این ماموریت ملی، صمیمانه تشکر نمود.