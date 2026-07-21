باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزرای امور خارجه آسهآن «نگرانی جدی خود را نسبت به اوضاع به سرعت در حال تحول در خاورمیانه» ابراز کردند و به طور خاص بر «خصومتهای مجدد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» تأکید کردند.
این بلوک منطقهای در بیانیهای هشدار داد که این تنشهای رو به افزایش «چشمانداز حل مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و دیپلماسی را کاهش میدهد» و «تلاشهای جاری میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف میکند.»
وزرای خارجه همچنین از همه طرفهای درگیر خواستند تا «حداکثر خویشتنداری را اعمال کرده و از هرگونه اقدامی که ممکن است اوضاع را بیش از پیش تشدید کند، خودداری کنند.» آنها خواستار «توقف کامل و فوری خصومتها در تمام جبههها» و «بازگرداندن عبور امن، بیمانع و مستمر کشتیها» در مسیرهای کلیدی تجاری مانند تنگه هرمز شدند.
دیپلماتها همچنین به پیامدهای اقتصادی گستردهتر این درگیری اشاره کردند و بر «پیامدهای تنشهای مداوم در خاورمیانه بر تجارت منطقهای، امنیت انرژی و غذایی» تأکید کردند.
منبع: الجزیره