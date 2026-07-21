تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ و نقل عمومی مازندران برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و منظم به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مصطفی قدمی معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، هماهنگی لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، مدیران فنی و رانندگان صورت گرفته تا اعزام زائران بدون هیچ‌گونه وقفه و با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی انجام شود.

او با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای است، افزود: تمام توان و امکانات استان در راستای تسهیل سفر عاشقان سیدالشهدا (ع) بسیج شده است.

معاون حمل‌ونقل استان گفت: ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه با آمادگی کامل در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارند و نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان در طول اجرای طرح اربعین انجام خواهد شد.

او افزود: کنترل وضعیت فنی ناوگان، سلامت رانندگان، رعایت ساعات کار و استراحت و نظارت بر نرخ بلیت از مهم‌ترین محور‌های نظارتی این اداره‌کل در ایام اربعین خواهد بود.

قدمی با اشاره به ضرورت مدیریت تقاضای سفر، گفت: با پیش‌بینی افزایش حجم سفرها، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز انجام شده تا زائران بدون دغدغه و با آرامش راهی سفر معنوی اربعین شوند.

او از زائران خواست بلیت سفر خود را از مراکز و شرکت‌های مجاز تهیه کرده و زمان سفر را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا خدمات با کیفیت مطلوب‌تری ارائه شود.

معاون حمل‌ونقل استان همچنین از استقرار تیم‌های نظارتی در پایانه‌های مسافربری استان خبر داد و افزود: بازرسان این اداره‌کل به صورت شبانه‌روزی بر روند اعزام زائران، نحوه ارائه خدمات و عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت خواهند داشت.

قدمی گفت: هدف اصلی مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، فراهم کردن سفری ایمن، آرام و شایسته برای زائران اربعین حسینی است و امیدواریم با همکاری رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و همراهی مردم، شاهد اجرای موفق این طرح بزرگ ملی و مذهبی باشیم.

برچسب ها: زائران اربعین ، ناوگان عمومی
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