جابجایی بیش از ۳۴۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: در سهماهه نخست سالجاری، ۳۴۱ هزار و ۱۹۹ تن انواع کالا توسط ۱۳ هزار و ۶۲ دستگاه کامیون از طریق پایانه مرزی میلک جابجا شده است.
وی افزود: از مجموع کالاهای جابجا شده، ۱۲۰ هزار و ۵۸۹ تن مربوط به صادرات، ۵۰ تن واردات و ۲۲۰ هزار و ۵۶۰ تن ترانزیت بوده که بیانگر جایگاه راهبردی پایانه مرزی میلک در کریدورهای ترانزیتی شرق کشور و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان عمده کالاهای جابجا شده از طریق این پایانه را هیدروکربن، سیمان، فرآوردههای لبنیاتی، لاستیک و قطعات خودرو عنوان کرد و افزود: به طور متوسط روزانه بیش از ۲۸۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک تردد میکنند که این حجم از تردد، بیانگر پویایی، ظرفیت بالا و نقش کلیدی این مرز در زنجیره حملونقل و تجارت بینالمللی کشور است.
مبارکی در خاتمه با اشاره به اهمیت این پایانه در رونق تجارت خارجی کشور تصریح کرد: پایانه مرزی میلک به عنوان یکی از مهمترین مبادی مرزی شرق کشور، نقش بسزایی در تسهیل صادرات، توسعه ترانزیت بینالمللی، افزایش درآمدهای ترانزیتی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، ایفا میکند.
منبع حمل و نقل جادهای استان