جابجایی بیش از ۳۴۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابجایی ۳۴۱ هزار و ۱۹۹ تن کالا از طریق پایانه مرزی میلک در سه‌ماهه نخست سالجاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - شهرام مبارکی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سالجاری، ۳۴۱ هزار و ۱۹۹ تن انواع کالا توسط ۱۳ هزار و ۶۲ دستگاه کامیون از طریق پایانه مرزی میلک جابجا شده است.

وی افزود: از مجموع کالا‌های جابجا شده، ۱۲۰ هزار و ۵۸۹ تن مربوط به صادرات، ۵۰ تن واردات و ۲۲۰ هزار و ۵۶۰ تن ترانزیت بوده که بیانگر جایگاه راهبردی پایانه مرزی میلک در کریدور‌های ترانزیتی شرق کشور و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان عمده کالا‌های جابجا شده از طریق این پایانه را هیدروکربن، سیمان، فرآورده‌های لبنیاتی، لاستیک و قطعات خودرو عنوان کرد و افزود: به طور متوسط روزانه بیش از ۲۸۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک تردد می‌کنند که این حجم از تردد، بیانگر پویایی، ظرفیت بالا و نقش کلیدی این مرز در زنجیره حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی کشور است.

مبارکی در خاتمه با اشاره به اهمیت این پایانه در رونق تجارت خارجی کشور تصریح کرد: پایانه مرزی میلک به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی مرزی شرق کشور، نقش بسزایی در تسهیل صادرات، توسعه ترانزیت بین‌المللی، افزایش درآمد‌های ترانزیتی و تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، به‌ویژه افغانستان، ایفا می‌کند.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: جابجایی کالا ، حمل و نقل جاده ای
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