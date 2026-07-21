مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان از ابلاغ مصوبه هیات وزیران برای پرداخت تسهیلات بازسازی و تعمیر ۱۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل و بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مجید محبی  با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی اخیر اظهار کرد: این تسهیلات برای احداث ۱۰۸ واحد مسکونی روستایی و ۲۴ واحد شهری و تعمیر ۴۸ خانه در این مناطق ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: هدف از اختصاص این اعتبارات، کمک به بازگشت شرایط زندگی خانوارهای آسیب‌دیده، تسریع در روند بازسازی مناطق خسارت‌دیده و کاهش مشکلات ناشی از وقوع سیلاب در مناطق شهری و روستایی استان است.

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این حمایت‌ها در قالب تسهیلات بانکی و بلاعوض ارائه می‌شود، گفت: میزان و جزئیات پرداخت‌ها براساس ضوابط ابلاغی و پس از بررسی پرونده متقاضیان مشخص شده است.

محبی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند با هماهنگی بانک‌های عامل روند تشکیل پرونده معرفی افراد واجد شرایط و پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان به‌دلیل گستردگی مناطق آسیب‌پذیر همواره در معرض مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب و بارندگی‌های شدید قرار دارد و اجرای برنامه‌های حمایتی و بازسازی نقش مهمی در کاهش آثار این حوادث و ارتقای تاب‌آوری مناطق مختلف استان دارد.

محبی با تاکید بر اینکه پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی همواره از اولویت‌های اصلی مدیریت بحران استان بوده است، گفت: از زمان وقوع سیل و بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته، برآورد خسارت‌ها، تهیه مستندات و پیگیری تصویب بسته‌های حمایتی از طریق وزارت کشور و هیات وزیران به‌صورت مستمر دنبال شد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: سیلاب بلوچستان ، مسکن
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