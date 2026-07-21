آمریکا با اشاره به تشدید تنش‌ها در غرب آسیا، از شهروندان خود خواست در سفر به منطقه احتیاط کرده و برای لغو احتمالی پرواز‌ها آماده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان خود در غرب آسیا خواست احتیاط کنند و برای لغو احتمالی پرواز‌ها آماده باشند.

این وزارتخانه اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، به شهروندان آمریکا هشدار جهانی داده است.

این هشدار در حالی صادر شده که طی هفته‌های اخیر، درگیری‌ها و تنش‌های نظامی در غرب آسیا افزایش یافته و تبادل حملات میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه بحران را تشدید کرده است.

این وضعیت باعث افزایش هشدارهای امنیتی، محدودیت یا لغو برخی پروازها و توصیه چندین کشور به شهروندان خود برای رعایت احتیاط در سفر به منطقه شده است.

منبع: الاهرام

برچسب ها: ایران و آمریکا ، جنگ با ایران ، جنگ منطقه ای
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