دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمی که مرتکب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های تهران شده بود؛ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی با ‎اشاره به وقوع دو فقره سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم از دو طلافروشی واقع در تهران اظهار داشت:در اردیبهشت ماه سال جاری و به فاصله یک هفته، دو فقره سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در دو نقطه تهران صورت گرفت و منجر به تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت مسلحانه و جرایم مقرون به آزار) شد.

وی یادآور شد: متهم پرونده پس از شناسایی خودوری مورد استفاده در سرقت ها، شناسایی و دستگیر شد و با عناوین اتهامی:مباشرت در دو فقره سرقت مسلحانه با سلاح گرم در روز و به صورت تک نفری و حمل و نگهداری یک قبضه سلاح گرم کلت کمری تحت پیگرد و تحقیقات قرار گرفت.

دادستان تهران با بیان اینکه طلا‌های مسروقه از محل اختفای همدست متهم در یکی از شهر‌های شمالی کشور، کشف و ضبط گردید؛ افزود: سارق یک مرد جوان بود که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از یک خودروی آریزوی مشکی رنگ به یک طلافروشی واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه و پس از تهدید فروشنده با سلاح کمری، حدود یکصد گرم طلا، سرقت کرد و از محل متواری شد. 

وی همچنین هشت روز بعد در مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از همان خودرو و توسل به همان شیوه، حدود ۷۰ گرم طلا را از یک طلافروشی واقع در بلوار شهید اندرزگو به سرقت برد، که با دستور قضایی و تلاش مأموران پلیس اگاهی دستگیر و مورد تعقیب و تحقیقات قرار گرفت و نهایتاًبا عناوین اتهامی فوق الذکر، کیفرخواست علیه مشارالیه صادر و به دادگاه ارسال شد.

صالحی با اشاره به اینکه علاوه بر توقیف خودروی مورد استفاده در جرایم، از محل اختفای متهم یک قبضه سلاح کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و دو تیغه خشاب کشف و ضبط شده است؛ تأکید کرد: حفظ امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و دادسرای تهران به پرونده‌های اشخاصی که به هر نحو بخواهند امنیت شهروندان را مختل کنند، خصوصاًمرتکبان سرقت‌های مقرون به آزار، مسلحانه و جرایم خشن، با سرعت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض رسیدگی می‌کند.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: صدور کیفرخواست ، سرقت طلافروشی
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