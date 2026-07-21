عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آموزش و پرورش را ریشه اصلی درخت انقلاب اسلامی و عامل اصلی پیشرفت کشور معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، امروز ۳۰ تیر در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، خانواده معزز ایشان و شهدای جنگ تحمیلی، با گرامیداشت یاد همه شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه را نیز تسلیت گفت.
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش در این حادثه خود عزادار و صاحب عزا شده است و از علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و دستاندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.
چهار نفر از پنج شهید خانواده رهبر شهید معلم بودند
حدادعادل با اشاره به اعضای خانواده رهبر شهید که در این حادثه به شهادت رسیدند، گفت: از میان پنج شهید این خانواده، چهار نفر معلم بودند و تنها یک نفر، کودک ۱۴ ماهه خانواده بود.
وی افزود: رهبر شهید سالها در درس خارج فقه به تدریس اشتغال داشت و تمام عمر خود را معلم بود. همچنین شهید مصباحالهدار باقریکنی استاد دانشگاه امام صادق (ع) بود و سیده بشری حسینی خامنهای و زهرا حدادعادل نیز تا روز شهادت در مدرسه فرهنگ تدریس میکردند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: زهرا حدادعادل در روز حادثه آماده عزیمت به مدرسه بود و زمانی که پیکر وی به خانواده تحویل داده شد، لباس معلمی بر تن داشت. این موضوع نشان میدهد آموزش و پرورش چه جایگاهی در خانواده رهبر شهید داشته و همه اعضای این خانواده حول محور تعلیم و تربیت فعالیت میکردند.
رهبر شهید آموزش و پرورش را ریشه درخت انقلاب میدانست
حدادعادل با اشاره به سابقه ۴۷ ساله آشنایی و همکاری خود با رهبر شهید از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت وی، گفت: رهبر شهید اهمیت ویژهای برای آموزش و پرورش قائل بود و این وزارتخانه را در کنار سایر دستگاههای اجرایی نمیدید، بلکه آن را ریشه درخت انقلاب اسلامی میدانست.
وی افزود: رهبر شهید همواره نسبت به وضعیت آموزش و پرورش دغدغه داشت و بارها در گفتوگوهای خصوصی نگرانی خود را نسبت به این حوزه ابراز میکرد.
اگر رهبر نمیشد، میخواست وزیر آموزش و پرورش شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوران ریاست جمهوری رهبر شهید گفت: ایشان از ابتدای انقلاب مسائل آموزش و پرورش را با حساسیت دنبال میکرد و به صورت مستمر درباره کتابهای درسی و برنامههای آموزشی مشورت میداد.
وی اظهار کرد: رهبر شهید در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری گفته بود اگر پس از پایان مسئولیت ریاست جمهوری قرار باشد مسئولیت دیگری در نظام بر عهده بگیرد، ترجیح میدهد وزیر آموزش و پرورش شود.
حدادعادل تأکید کرد: این موضوع را شخصاً از زبان رهبر شهید شنیده است و افزود اگر رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب ایشان به رهبری پیش نمیآمد، تصمیم داشت فعالیت خود را در آموزش و پرورش ادامه دهد.
امام خمینی نیز آموزش و پرورش را محور اصلاح کشور میدانست
وی با اشاره به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی به تعلیم و تربیت گفت: امام خمینی (ره) نیز برای آموزش و پرورش اهمیت ویژهای قائل بود و در آغاز نهضت اسلامی در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ فرموده بود اگر آموزش و پرورش و رادیو و تلویزیون در اختیار نیروهای انقلاب قرار گیرد، کشور اصلاح خواهد شد.
حدادعادل افزود: این نگاه نشان میدهد که از دیدگاه امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش و رسانه مهمترین ابزارهای تربیت نسل آینده بودند.
آموزش و پرورش وزارتخانهای راهبردی و آیندهساز است
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه رهبر شهید آموزش و پرورش را وزارتخانهای راهبردی میدانست، گفت: ایشان اعتقاد داشت پیشرفت علمی، فناوری، رشد اقتصادی و حفظ استقلال کشور از مسیر آموزش و پرورش آغاز میشود.
وی افزود: رهبر شهید همواره تأکید میکرد اگر آموزش و پرورش وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، دانشگاه نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، زیرا پایه علم و تربیت در مدرسه شکل میگیرد.
حساسیت ویژه در انتخاب وزیر آموزش و پرورش
حدادعادل گفت: رهبر شهید در زمان تشکیل دولتها نسبت به انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت ویژهای داشت و به این وزارتخانه تاکید داشت و این دیدارها را هیچگاه تعطیل نمیکرد.
به گفته وی، رهبر شهید در طول سال نکات و مسائل مرتبط با آموزش و پرورش را یادداشت میکرد تا در دیدار با معلمان درباره مهمترین موضوعات این حوزه سخن بگوید.
سازمان پژوهش، آشپزخانه فکری کشور است
حدادعادل با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ایشان این سازمان را آشپزخانه فکری، فرهنگی و معنوی کشور میدانست که غذای فکری نسلهای آینده در آن تهیه میشود.
وی افزود: رهبر شهید همواره تأکید داشت که نباید در این مجموعه خللی در تدوین محتوای آموزشی و تربیتی ایجاد شود و به همین دلیل نسبت به کتابهای درسی حساسیت فراوانی داشت.
پیشنهاد انتشار مجموعه سخنرانیهای رهبر شهید درباره آموزش و پرورش
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر شهید، مجموعه کامل سخنرانیهای بیش از سه دهه ایشان در دیدارهای روز معلم را منتشر کند تا دیدگاههای ایشان درباره تعلیم و تربیت در اختیار مدیران، معلمان و پژوهشگران قرار گیرد.
رهبر شهید در تألیف کتابهای درسی مشورت میداد
حدادعادل با اشاره به خاطرات خود از همکاری با رهبر شهید در تدوین کتابهای درسی گفت: هنگام تألیف مجموعه چهار جلدی درسهایی از قرآن در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، به دلیل انس عمیق ایشان با قرآن کریم، بارها از نظرات وی استفاده شد.
وی افزود: رهبر شهید حتی آیات برخی درسها را شخصاً پیشنهاد میکرد و درباره انتخاب سورهها و محتوای آموزشی نظر میداد.
حدادعادل ادامه داد: رهبر شهید نسبت به آموزش زبان عربی نیز تأکید ویژهای داشت و آن را لازمه فهم بهتر قرآن، احادیث و معارف اسلامی میدانست.
توجه ویژه به تاریخ معاصر، ادبیات فارسی و علوم اجتماعی
وی با اشاره به حساسیت رهبر شهید نسبت به محتوای کتابهای درسی گفت: ایشان به کتاب تاریخ معاصر ایران، کتابهای ادبیات فارسی و تعلیمات اجتماعی توجه ویژهای داشت و درباره نحوه بیان حوادث انقلاب اسلامی در کتابهای درسی توصیههای متعددی ارائه میکرد.
حدادعادل افزود: در زمان تألیف برخی کتابهای درسی، بخشهایی از محتوا را با رهبر شهید مطرح میکرد و از دیدگاههای ایشان را که سالها در مدارس تدریس میشد مطالعه کرده بود و در گفتوگو با وی به محتوای آن اشاره کرده بود.
رهبر شهید از انحلال امور تربیتی ناراحت بود
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه رهبر شهید برای امور تربیتی در مدارس اهمیت فراوانی قائل بود، اظهار کرد: ایشان تا پایان عمر از انحلال معاونت امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش ناراضی و ناراحت بود.
وی افزود: پس از حذف این معاونت، رهبر شهید بارها بر ضرورت احیای جایگاه امور تربیتی تأکید کرد و اگرچه وزارت آموزش و پرورش تلاشهایی برای بازسازی این بخش انجام داد، اما از نظر ایشان امور تربیتی هیچگاه به جایگاه دهه ۶۰ بازنگشت.