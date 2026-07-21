باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور - با تداوم گرمای بیسابقه در تیرماه ، وضعیت منابع آبی در کلانشهر تهران تحت تاثیر قرار گرفته است تازهترین آمارهای استخراج شده از وضعیت سدهای پنجگانه تهران نشان میدهد که نه تنها بارشهای سال آبی جاری نتوانستهاند تشنگی زمین را برطرف کنند، بلکه همچنان در شرایط خشکسالی هستیم؛ بررسی دقیق دادههای آماری حاکی از آن است که از ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا ۲۹ تیر، میزان بارندگیها در سطح استان تنها ۱۷۳.۷ میلیمتر بوده است که این رقم در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۷۱.۳ میلیمتری، گویای کاهش چشمگیر ۳۶ درصدی بارندگیها نسبت به شرایط نرمال است و در واقع تنها ۶۴ درصد از سهمیه بارشی پایتخت محقق شده است.
وضعیت در بخش مخازن سدهای پنجگانه یعنی سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو به مراتب نگرانکنندهتر گزارش شده است؛ چرا که در شرایط میانگین باید ۸۱۰ میلیون مترمکعب آب در این مخازن ذخیره میشد، اما اکنون موجودی واقعی به رقم ۵۶۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کسری ۲۴۳ میلیون مترمکعبی به معنای آن است که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت کل سدهای تهران پر است.
در همین راستا، کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش محسوس ذخایر برفی، دیگر نمیتوان تنها به روشهای سنتی مدیریت تامین آب تکیه کرد و لزوم جراحی در ساختار مصرف بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه، اصلاح نظام قیمتگذاری و اعمال تعرفههای پلکانی بازدارنده برای مشترکان پرمصرفی است که آب تصفیه شده را صرف امور غیرضروری میکنند.
از سوی دیگر، ترویج نهضت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در منازل و بازنگری در الگوی کشت اراضی حاشیه پایتخت، از جمله اقداماتی است که باید به صورت یکپارچه عملیاتی شود. در نهایت باید توجه داشت که تنها با مشارکت شهروندان و صرفهجویی حداقل ۱۵ درصدی در مصرف روزانه، میتوان از تابستان سخت ۱۴۰۵ بدون جیرهبندی عبور کرد.
سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: هر چقدر بتوانیم در موضوع مدیریت مصرف موفقتر عمل کنیم، سرانه مصرف کاهش پیدا کرده و همچنان مثل سالهای گذشته مصرف ما کمتر خواهد شد؛ در سال ۱۴۰۳ سرانه مصرف ما بیش از ۲۲۰ لیتر بود، اما اکنون شاهد هستیم که در سال ۱۴۰۵ این عدد به ۱۹۵ لیتر و بعضا به زیر ۱۹۵ لیتر رسیده است. امیدواریم با این مدیریت مصرفی که صورت میپذیرد، بتوانیم این ۶۵ لیتر را جبران کنیم و همه شهروندان به الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر برسند.