کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فردا بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنج‌شنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ تیر در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و نزدیک به ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار شد.

تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ شرکت کردند که از این تعداد ۵۴ درصد را خانم‌ها و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل دادند. 

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اواخر مردادماه اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون نیز نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در این سایت قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز، فردا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دسترسی دارند، باید از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اقدام کنند. 

برچسب ها: آزمون ارشد ، کلید سوالات ارشد
خبرهای مرتبط
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در نیمه اول مهر اعلام می‌شود
نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد
برق تمامی مراکز آزمون کارشناسی ارشد بدون محدودیت تأمین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
کلید اولیه آزمون ارشد فردا منتشر می‌شود
رهبر شهید آموزش و پرورش را ریشه درخت انقلاب اسلامی می‌دانستند
ربات کشو هوشمند قطعات گم شده را پیدا می‌کند
آخرین اخبار
رهبر شهید آموزش و پرورش را ریشه درخت انقلاب اسلامی می‌دانستند
کلید اولیه آزمون ارشد فردا منتشر می‌شود
ربات کشو هوشمند قطعات گم شده را پیدا می‌کند
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
یک فناوری جدید که می‌تواند صنعت نمایشگر‌ها را متحول کند
روز جهانی ماه؛ چرا جهان بزرگترین دستاورد فضایی را در ۲۰ جولای جشن می‌گیرد؟
تاثیر تماشای زیاد تلویزیون بر اندازه مغز و رابطه آن با زوال عقل
اطلاعاتی درز یافته از پیکسل ۱۱ a
پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود می‌رسد؟
استفاده بیش از حد از قطره‌های بینی و چشم چه خطراتی دارد؟
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده با مشوق مالیاتی حمایت می‌شود
سیطره چین بر سیستم‌های ربات انسان‌نما تا شش ماه آینده
روسیه گروه جدیدی از ماهواره‌های خدمات ارتباطی و اینترنتی را پرتاب کرد
ارتباط تپش قلب در حین استراحت با مشکلات اساسی سلامتی
فناوری فضایی، پیشران دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران+ فیلم
روند نوسازی مدارس هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سراسر کشور به‌جز هرمزگان در ۳۰ تیر
کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت کاهش شکست استارتاپ‌ها؛ طراحی پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد تیم‌های نوآور