باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنج‌شنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ تیر در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و نزدیک به ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار شد.

تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ شرکت کردند که از این تعداد ۵۴ درصد را خانم‌ها و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل دادند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اواخر مردادماه اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون نیز نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در این سایت قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز، فردا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دسترسی دارند، باید از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.