باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی متقیان در جلسه پدافند غیرعامل که با حضور رؤسای کارگروه‌های تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با شرایط جنگی، جلسات پدافند غیرعامل به ریاست استاندار قم به صورت مستمر برای بررسی، هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف برگزار شده و آمادگی زیرساخت‌های استان نسبت به گذشته ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر اجرای الزامات قانونی پدافند غیرعامل افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دو درصد از اعتبارات خود را به اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل اختصاص دهند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بررسی وضعیت پناهگاه‌ها، توسعه دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های خدماتی را از مهم‌ترین مصوبات این نشست برشمرد.

متقیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و تقویت زیرساخت‌ها برای برگزاری مراسم‌های پرجمعیت، گفت: زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و الزامات پدافند زیستی به طور کامل بررسی و تقویت شده تا خدمت‌رسانی به زائران، به ویژه در مناسبت‌های بزرگ، بدون وقفه انجام شود.

منبع:استانداری قم