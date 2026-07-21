باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از حضور دکتر مسعود پزشکیان و فعالان اقتصادی، با تأکید بر اینکه کشور در یک «پیچ تاریخی» قرار گرفته است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید تولید را به عنوان محور اقتدار ملی و گفتمان اصلی کشور مورد توجه قرار دهیم و همه دستگاه‌ها برای تداوم آن هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند.

وی اظهار کرد: در تاریخ ملت‌ها مقاطعی وجود دارد که تصمیمات اتخاذشده در آن نه‌تنها بر زمان حال، بلکه بر نسل‌های آینده نیز تأثیرگذار است. معتقدم امروز در چنین مقطعی قرار داریم و روزهای اخیر به‌خوبی نشان داد که ایران در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفته است.

وزیر صمت افزود: مجموعه رخدادهایی که پشت سر گذاشتیم، از همدلی و انسجام ملی گرفته تا پیروزی و اقتدار، این پیام را به همراه داشت که مسئولیت امروز همه ما سنگین‌تر از گذشته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مسیر آینده کشور را دنبال کنیم.

اتابک با گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید» تصریح کرد: اقتدار و عزت امروز کشور ریشه در خودباوری و آینده‌نگری دارد. بسیاری از شخصیت‌های بزرگ در زمان حیات خود آن‌گونه که باید شناخته نمی‌شوند، اما گذر زمان ابعاد اندیشه و تأثیرگذاری آنان را آشکار می‌کند. آنچه امروز در مقاومت ملت ایران شاهد هستیم، نتیجه همین خودباوری و اعتمادی است که در کشور ایجاد شد.

وی با اشاره به مدیریت شرایط ویژه کشور در ماه‌های اخیر گفت: رئیس‌جمهور در تمام این مدت حضوری مستمر و میدانی در وزارت صمت داشتند و گاهی با فاصله کمتر از ۲۴ ساعت در جلسات حاضر می‌شدند. این حضور و هماهنگی مستمر، نقش مهمی در مدیریت بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود در کالاهای مورد نیاز مردم ایفا کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آنچه در این مقطع با آن مواجه بودیم، صرفاً یک رویداد نظامی نبود؛ بلکه تلاشی برای از بین بردن امید، اراده و انسجام ملی و حتی تجزیه و نابودی ایران بود. اما ملت ایران با اقتدار از این مرحله عبور کرد و امروز جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی نسبت به گذشته ارتقا یافته است.

اتابک تأکید کرد: ایران امروز به هیچ‌وجه در جایگاهی که پیش از جنگ قرار داشت، نیست؛ بلکه از جایگاهی رفیع‌تر، فاخرتر و بالاتر برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط کنونی، اظهار داشت: هر اندازه تصمیمات اقتصادی سریع‌تر، دقیق‌تر و به‌موقع اتخاذ شوند، آثار مثبت آن بر عملکرد اقتصاد کشور و افزایش توان ملی نمایان‌تر خواهد شد. در شرایط فعلی، هرگونه تأخیر یا خطا در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های چندبرابری برای کشور به همراه داشته باشد.

وزیر صمت با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر همدلی و وفاق ملی گفت: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که همدلی و همکاری میان دستگاه‌ها نتایج مؤثری به همراه دارد. امروز دیگر تولید یک موضوع بخشی نیست و همه دستگاه‌ها باید حفظ و تداوم آن را مأموریت مشترک خود بدانند.

وی افزود: در سال‌های گذشته همواره از حمایت از تولید سخن گفته شده است، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که این حمایت‌ها در عمل و به‌ویژه در حوزه تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدها نمود پیدا کند.

اتابک با اشاره به اختصاص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، خاطرنشان کرد: مصوبه دولت به‌صراحت بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید دارد و باید تلاش کنیم این منابع هرچه سریع‌تر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: امروز باید تولید را گلوگاه اقتدار کشور بدانیم؛ همان‌گونه که تنگه هرمز صرفاً یک آبراه نیست و نمادی از اقتدار ملی محسوب می‌شود، حفظ و تقویت تولید نیز باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار کشور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از مدیران، کارآفرینان، کارگران، متخصصان و تمامی فعالان حوزه صنعت و معدن که در شرایط دشوار اخیر برای حفظ تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: آیندگان کشور ما را نه در روزهای عادی، بلکه بر اساس عملکردمان در روزهای سخت قضاوت خواهند کرد. امیدوارم با اتکا به همدلی، وفاق و تلاش ملی، مسیر توسعه و پیشرفت ایران با اقتدار بیشتری ادامه یابد.