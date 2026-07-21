باشگاه خبرنگاران جوان - فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین را میتوان بیش از یک رقابت تاکتیکی، مطالعهای درباره مدیریت فشار روانی در بالاترین سطح فوتبال دانست. این فینال با گلی تاریخی به پایان رسید، اما شاید مهمترین روایت آن، گل فران تورس نبود؛ بلکه ناتوانی آرژانتین در ثبت حتی یک شوت طی ۹۰ دقیقه قانونی بود. اما آیا وقتی توان تهاجمی یک تیم تا این اندازه محدود میشود، مسئله صرفاً ضعف تاکتیک است یا فرایندهای روانشناختی نیز در این میان نقش دارند؟ به نظر میرسد مجموعهای از شواهد رفتاری، از جمله کاهش کیفیت تصمیمگیری، افزایش خطاها، افت دقت پاسها، کاهش اثربخشی حملات و ناتوانی در خلق موقعیتهای جدی، نشان میدهد آرژانتین بهتدریج در مدیریت فشار این مسابقه با دشواری بیشتری روبهرو شد.
از نگاه من، آنچه این فینال را از بسیاری از دیدارهای بزرگ دیگر متمایز میکند، تفاوت دو تیم در نحوه مواجهه با فشار روانی بود. فشار رقابت زمانی بیشترین تأثیر را بر عملکرد میگذارد که تمرکز ورزشکار بهتدریج از اجرای صحیح وظایف به نتیجه مسابقه معطوف شود. به نظر میرسد فینال میان اسپانیا (ماتودورها) و آرژانتین، نمونهای روشن از دو شیوه متفاوت در مدیریت این شرایط بود. اسپانیا در طول مسابقه جریان ارتباطات درونتیمی خود را حفظ کرد. تشویق همتیمیها پس از اشتباه، ارتباطات غیرکلامی برای تنظیم جایگیری، همکاری مستمر میان خطوط و بازگشت سریع به ساختار تاکتیکی، نشان میداد بازیکنان از درک مشترکی نسبت به شرایط مسابقه برخوردارند. چنین الگویی که در نظریههای انسجام تیمی نیز بر آن تأکید شده است، به تیم کمک میکند حتی در شرایط فشار، تصمیمهای هماهنگتری بگیرد و اشتباه یک بازیکن به آشفتگی کل تیم تبدیل نشود.
در مقابل، آرژانتین تلاش کرد با افزایش برخوردهای فیزیکی، توقف ریتم مسابقه و محدود کردن بازیکنان کلیدی اسپانیا، فضای روانی بازی را تغییر دهد. به نظر من، این راهبرد زمانی موفق خواهد بود که بتواند حریف را از الگوی معمول تصمیمگیری خود خارج کند؛ اما شواهد رفتاری این مسابقه نشان میدهد اسپانیا با حفظ آرامش و تمرکز بر اجرای برنامه، اجازه نداد فشار بیرونی به آشفتگی شناختی تبدیل شود. حتی در لحظاتی که تحت فشار شدید قرار داشت، بازیکنان این تیم بیشتر به دنبال انتخاب بهترین تصمیم بودند تا واکنشهای هیجانی. در سطح فردی نیز تفاوتهای معناداری دیده میشد. لامین یامال، با وجود فشار مداوم مدافعان آرژانتین، آرامش خود را حفظ کرد و کیفیت تصمیمگیریاش افت محسوسی نداشت.
در سوی دیگر، لیونل مسی نه به دلیل کاهش توانایی فردی، بلکه به واسطه محدود شدن زمان و فضای تصمیمگیری، کمتر توانست نقش همیشگی خود را ایفا کند؛ موضوعی که نشان میدهد حتی بزرگترین بازیکنان نیز به کیفیت ساختار تیمی وابستهاند. هرچه زمان مسابقه سپری شد، نشانههای فشار در رفتار آرژانتین آشکارتر شد؛ اعتراضهای مکرر، برخوردهای فیزیکی، کارتهای زرد و درنهایت اخراج انزو فرناندز. همانگونه که پژوهشهای مربوط به تابآوری در ورزش نشان میدهند، تیمهای موفق الزاماً تیمهایی نیستند که هرگز تحت فشار قرار نمیگیرند، بلکه تیمهایی هستند که میتوانند کیفیت تصمیمگیری، ارتباطات و تنظیم هیجانی خود را در دشوارترین لحظات حفظ کنند.
منبع: روزنامه قدس