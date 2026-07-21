مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از کاهش معوقات مزدی کارگران استان به کمتر از ۲ ماه خبر داد و گفت: این رقم در دو سال گذشته بین هشت تا ۹ ماه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اللهنظر شهبخش در نشست هماندیشی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزار شد، اظهار کرد: تنظیم عادلانه روابط کارگر و کارفرما اولویت اصلی این مجموعه است که با تکیه بر نظارت میدانی تشکلها دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه ایمنی کار افزود: با انجام بازرسیهای هدفمند و آموزش عمومی و تخصصی ۷۰ هزار نفر از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در استان طی سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است.
شهبخش درباره سرعت رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری تصریح کرد: با حذف مراجعات حضوری و الکترونیکی شدن ثبت دادخواستها، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در مراجع حل اختلاف به کمتر از ۲۴ روز رسیده که این رقم از میانگین کشوری پایینتر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تشریح اقدامات حمایتی گفت: سال گذشته مقرری بیمه بیکاری برای ۹۴۳ نفر از کارگران بیکار شده برقرار و ۱۶۹ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استان پرداخت شد که ۸۰ درصد آن به زنان اختصاص دارد.
وی درباره طرح کالابرگ الکترونیکی نیز بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۲ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان در این بخش در استان هزینه شده است.
شهبخش همچنین در خصوص مسکن کارگری گفت: با هدف توسعه این طرح، تعامل با واحدهای تولیدی بزرگ برای تأمین زمین و استفاده از ظرفیتهای مشترک برای خانهدار کردن کارگران کلید خورده است.
در پایان، شهبخش با تأکید بر نقش کلیدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوان اجرایی و نظارتی این ادارهکل، تصریح کرد: توسعه اشتغال، تثبیت تولید و تنظیم عادلانه روابط کار در استان، صرفاً با تقویت این همکاری سهجانبه میان دولت، کارگر و کارفرما محقق خواهد شد.
منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان