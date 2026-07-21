باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسهای با حضور نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام، انجمن کشتارگاهها و اتحادیه مرغداران گوشتی استان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی، گفت: محور اصلی این جلسه، اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تسریع در روند خرید حمایتی مرغ مازاد بود.
او افزود:در این نشست، ضمن آسیبشناسی فرآیندهای موجود، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی، تشکلهای صنفی و مجموعههای مرتبط تأکید شد تا چرخه کشتار توسط کشتارگاههای استان و خرید حمایتی، با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، با یادآوری نقش کلیدی خرید حمایتی در کاهش فشار روانی و مالی بر تولیدکنندگان، گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، حفظ ثبات بازار، جلوگیری از افت قیمت تمامشده در سطح مرغداریها و تضمین ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است.
او افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام، ظرفیت خرید خود را با اولویت مرغ مازاد تولیدی افزایش دهد و کشتارگاهها نیز برنامه زمانبندی کشتار خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.
نگهدار با بیان اینکه همه مصوبات این جلسه دارای ضمانت اجرایی و زمانبندی مشخص هستند، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان، روند اجرای این مصوبات را بهصورت مستمر و روزانه رصد خواهد کرد و در صورت بروز هرگونه اختلال، نسبت به رفع موانع اقدام فوری به عمل خواهد آمد.
معاون بهبود تولیدات دامی در پایان با تأکید بر جایگاه راهبردی این اقدام در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزود: تسریع در خرید حمایتی مرغ، نهتنها از سرمایههای تولیدی استان صیانت میکند، بلکه گامی مؤثر در جهت کاهش نوسانات قیمتی و تأمین امنیت غذایی پایدار است.
نگهدار گفت:ما با همکاری تمامی دستگاههای مسئول، عزم خود را برای پیگیری جدی و مستمر این مسیر جزم کردهایم و امیدواریم با هماهنگی کامل، شاهد بهبود هرچه سریعتر شرایط تولید و بازار باشیم.