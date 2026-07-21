باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وال استریت ژورنال با توجه به حملات موشکی و پهپادی مداوم ایران، به چالشهای عمدهای که نیروهای آمریکایی در حفاظت از نیروهای خود در غرب آسیا با آن مواجه هستند، اشاره کرد.
این روزنامه آمریکایی در گزارشی اشاره کرد که واشنگتن نمیتواند حفاظت کامل از تقریبا ۵۰ هزار نظامی مستقر در منطقه را فراهم کند، آن هم در زمانی که ذخایر موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران با وجود حملات مکرر آمریکا همچنان تهدیدی واقعی محسوب میشود.
در ۱۸ ژوئیه، فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام از مرگ دو سرباز آمریکایی در اردن خبر داد، در حالی که آنها در حال دفع حمله موشکی و پهپادی ایران در پایگاه «موفق السلطی» در اردن بودند که یکی از پایگاههای حیاتی نیروهای آمریکایی در منطقه است.
مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند که این حمله یکی از سه حمله موشکی جداگانهای بود که طی ۲۴ ساعت رخ داد و نشاندهنده سرعت فزاینده حملات ایران علیه منافع آمریکا در غرب آسیا است.
این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که حملات ایران به پایگاه «موفق السلطی» به پادگانهای مسکونی ارتش تروریستی آمریکا از نوع پنلی برخورد کرد و منجر به کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. جسد یک سرباز سوم نیز در این پایگاه که مفقود بود پیدا شد، اما هویت او هنوز مشخص نشده است، آماری که نشان دهنده میزان خسارات وارده به نیروهای آمریکایی در مواجهه با حملات ایران است.
منبع: آر تی