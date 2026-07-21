باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید عباس حسینی، دبیر قرارگاه تولید و تجارت، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان تشکل‌های صنعتی و معدنی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای عرصه تولید، به‌ویژه ۵۶ شهید بخش تولید در جریان جنگ ۱۲ روزه، با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در عبور کشور از شرایط دشوار، گفت: روز ملی صنعت و معدن تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد اراده ملی، تولید، کارآفرینی، نوآوری و امید به آینده است.

وی اظهار کرد: امروز فرصتی برای تجلیل از زنان و مردانی است که در دشوارترین شرایط اقتصادی، در مواجهه با تحریم‌ها، محدودیت‌ها و تهدیدها، چراغ تولید را روشن نگه داشتند و اجازه ندادند حرکت اقتصاد ملی متوقف شود.

حسینی افزود: آیین امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ، خسارت‌هایی را به زیرساخت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی کشور تحمیل کرده است، اما آنچه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد، نه ویرانی‌ها، بلکه قدرت برخاستن دوباره، امید به آینده و اراده‌ای است که اجازه نداد تولید از حرکت بازایستد.

دبیر قرارگاه تولید و تجارت با تأکید بر اینکه در این مراسم تنها از واحدهای برتر صنعتی و معدنی تقدیر نمی‌شود، تصریح کرد: به‌صورت ویژه در برابر بنگاه‌هایی سر تعظیم فرود می‌آوریم که در جریان جنگ آسیب دیدند، اما با تکیه بر سرمایه انسانی، مدیریت جهادی، همت کارکنان، همراهی بخش خصوصی و اعتماد به آینده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر گرفتند و بار دیگر به مدار تولید بازگشتند.

وی ادامه داد: این بنگاه‌ها صرفاً واحدهای اقتصادی نیستند، بلکه نماد تاب‌آوری ملی به شمار می‌روند. آنها به ما آموختند که سرمایه واقعی یک کشور تنها ماشین‌آلات و ساختمان‌ها نیست، بلکه ایمان، دانش، اراده، سرمایه اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری انسان‌هایی است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز تولید را متوقف نمی‌کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: تقدیر از این مجموعه‌ها صرفاً قدردانی از یک عملکرد اقتصادی نیست، بلکه تجلیل از گفتمان «مقاومت مولد»، بازسازی امید و تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست.

وی در ادامه به استقبال گسترده بنگاه‌های اقتصادی از فرآیند انتخاب واحدهای نمونه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته میانگین مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در این فرآیند حدود ۷۵۰ واحد بود، اما امسال با وجود شرایط خاص کشور، دو هزار و ۳۵۹ بنگاه اقتصادی در این فرآیند مشارکت کردند که این رشد چشمگیر، پیامی روشن از اعتماد فعالان اقتصادی به آینده ایران، پویایی بخش تولید و استمرار حرکت توسعه صنعتی کشور است.

دبیر قرارگاه تولید و تجارت همچنین به رویکردهای جدید دولت چهاردهم در برگزاری این رویداد اشاره کرد و افزود: انتخاب بانوان کارآفرین نمونه در سطح ملی و استانی، توجه به حوزه‌های راهبردی همچون پتروشیمی و خدمات پس از فروش و همچنین ورود شاخص مسئولیت اجتماعی به فرآیند ارزیابی بنگاه‌ها، نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است.