مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان ازاعزام ۶۰نیرومتخصص درمان گیلان به کشور عراق خبر داد، گفت : این نیروها برای خدمات رسانی به زوار ابا عبدالله الحسین ( ع ) از دوم مرداد اعزام می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی سلیمی ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از اعزام ۶ موکب درمانی جمعیت هلال احمر گیلان برای خدمات رسانی به زوار اربعین به حسینی در کشور عراق خبر داد و گفت : ۶۰ نیروی متخصص از استان گیلان با هماهنگی های صورت گرفته به کشور عراق اعزام می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه تجهیزات لازم در این زمینه مهیا شده است ، افزود : آموزش های لازم به نیروهای متخصص مواکب و واکنش سریع داده شد.

سلیمی خاطر نشان کرد: در ایام اربعین یک درمانگاه جمعیت هلال احمر گیلان در شهر نجف و مابقی در طول مسیر از نجف تا کربلا مستقر می باشند.

وی تصریح کرد : نیروهای درمان از دوم مرداد به کشور عراق اعزام می شوند.