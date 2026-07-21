باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در ادامه سفر خود به استان‌های جنوبی کشور، با اشاره به ادامه این سفر از خوزستان تا میناب، اظهار کرد: اکنون میناب به نوعی کربلای ایران محسوب می شود، جایی که دشمنان، ذات پلید خود را به‌خوبی نشان دادند.

وی بیان کرد: در طول این سفر، بنا به دستور رییس‌جمهور، در کنار مردمی بودیم که کسب‌ وکارهایشان آسیب دیده بود، عزیزان خود را از دست داده بودند و همچنین مسافرانی که هنگام حضور روی پل، هدف حمله وحشیانه دشمن قرار گرفتند.

سخنگوی دولت ضمن قدردانی از مسئولان استان و شهرستان به‌دلیل زحمات فراوانی که برای خدمت‌رسانی شایسته به والدین شهدا انجام داده‌اند، تاکید کرد: در ادامه این مسیر نیز همچنان گزارش خواهم داد که چگونه با ایستادن مردم و دولت در کنار یکدیگر، می‌توانیم بر این دشمن سنگدل و وحشی غلبه کنیم.

مهاجرانی همچنین به همراه احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب و ابراهیمی مدیرکل امنیتی استانداری، با حضور در گلزار شهدای شجره طیبه میناب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.

منبع: ایرنا