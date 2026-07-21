باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسکو عصر دوشنبه اعلام کرد که ویتوریو بارلا، وابسته سفارت ایتالیا در روسیه، و دستیارش، داویده دابرلی، را عنصر نامطلوب اعلام و تاکید کرد که آنها باید ظرف سه روز به همراه خانواده‌هایشان خاک روسیه را ترک کنند، در پاسخ به اقدامات مشابهی که رم انجام داده است.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، توضیح داد که این تصمیم در پاسخ مستقیم به درخواست‌های بی‌اساس ترک ایتالیا برای دو دیپلمات روسی گرفته شده است.

در همین چارچوب، وزارت امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام خصمانه علیه دیپلمات‌های روسی بی‌پاسخ نخواهد ماند، اظهار داشت: «ما مایلیم بار دیگر تأکید کنیم که هرگونه اقدام خصمانه یا تحریک‌آمیز نسبت به دیپلمات‌های روسی از سوی ما بی‌پاسخ نخواهد ماند».

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای به اسپوتنیک، در مورد تصمیم اخراج وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش توضیح داد که این اقدام به عنوان «اقدامی تلافی‌جویانه و در پاسخ به اقدامات رم» صورت گرفته است.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز ۹ ژوئیه اعلام کرد که رم دو وابسته نظامی سفارت روسیه در ایتالیا را که ادعا می‌شود در فعالیت‌های اطلاعاتی دست داشته‌اند، اخراج کرده است.

منبع: المیادین