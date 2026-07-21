فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف پرونده کلاهبرداری ۸ میلیارد ریالی در پوشش کاریابی و پرداخت وام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ غلامحسین زاهد صبح سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: یک شهروند پس از اینکه به بازنشستگی نایل می‌شود جویای شغلی در منزل از طریق فضایی مجازی می‌گردد که در دام کلاهبرداران چند شرکت پرداخت وام و ایجاد شغل در منزل در یکی از سایت‌های واسط گرفتار می‌شود.

وی افزود: در پی وصول مرجوعه توسط یکی از شهروندان، به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از وی به روش کاریابی و پرداخت وام توسط چند شرکت کاریاب در یکی از سایت‌های واسط، موضوع در دستور کار ماموران پلیس اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

سرهنگ زاهد اظهار کرد: در تحقیقات ماموران مشخص شد تعداد چهار شرکت در فضای مجازی و سایت‌های واسط با ارائه مشخصات به عنوان شرکت‌های کاریاب، اعتماد شاکی را جلب و وی را ترغیب به سرمایه گذاری در شرکت‌ها نموده و از مالباخته مبلغ ۸ میلیارد ریال اخذ و پس از آن با مالباخته قطع ارتباط می‌کنند.

وی با بیان اینکه کارآگاهان اداره با اقدامات گسترده پلیسی توانستند شرکت‌ها را شناسایی کنند، گفت: مدیران شرکت‌های مذکور با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و پول مالباخته به حساب بانکی وی عودت داده شد.

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، فضای مجازی
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کلاهبرداری ۸ میلیارد ریالی به بهانه پرداخت وام
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