عبور مددجویان کردستانی از چتر حمایتی به سفره بازنشستگی

باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا طوسی، مدیرکل کمیته امداد استان کردستان، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی و بهزیستی، با اشاره به تغییر رویکرد این نهاد از حمایت‌های کوتاه‌مدت به توانمندسازی پایدار، اظهار کرد: یکی از راهبرد‌های اصلی این نهاد برای خروج پایدار مددجویان از چرخه فقر، فراهم کردن شرایط بازنشستگی آنان از طریق پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر است.

واریز حق بیمه برای بیش از ۲۷۰۰ مددجو

طوسی با اعلام آمار عملکرد این حوزه تشریح کرد: در حال حاضر هزار و ۶۲۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و هزار و ۱۵۸ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار دارند که مبالغ حق بیمه آن‌ها به صورت متمرکز توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و در سه ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی و پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان نیز برای بیمه روستاییان و عشایر (ویژه سال ۱۴۰۵) کارسازی شده است.

استقلال اقتصادی ۱۱۳۰ خانوار کردستانی

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به خروجی مثبت این طرح در سطح استان، تصریح کرد: تاکنون هزار و ۱۳۰ نفر از مددجویان استان با تکمیل سوابق بیمه‌ای، از ردیف حمایتی امداد خارج شده و اکنون به عنوان مستمری‌بگیر و بازنشسته تأمین اجتماعی، از مزایای قانونی و افزایش سنواتی حقوق بهره‌مند هستند.

طوسی در پایان خاطرنشان کرد: این روند با تکمیل مدت زمان پرداخت حق بیمه برای سایر مددجویان نیز با جدیت دنبال خواهد شد. مددجویانی که به مرحله بازنشستگی می‌رسند، همانند سایر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از افزایش سنواتی و تمامی مزایای قانونی برخوردار خواهند شد که این امر گام مؤثری در راستای خوداتکایی اقتصادی و حفظ کرامت انسانی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد کردستان به شمار می‌رود.