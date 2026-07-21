باشگاه خبرنگاران جوان- دومین و آخرین روز از تورنمنت آزاد تکواندو کره‌جنوبی امروز (سه‌شنبه) با برگزاری رقابت‌های بخش بانوان همراه شد که طی آن نمایندگان ایران به یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز رسیدند.

در این مسابقات، حنا زرین‌کمر در مثبت ۷۳ کیلوگرم، تکواندوکار جوان و شایسته کشورمان، تنها مدال طلای تیم اعزامی را ضرب کرد.

ناهید کیانی در منهای ۵۷ کیلوگرم که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و پس از چند ماه روی شیاپچانگ رفت، به مدال نقره دست یافت.

سارینا کریمی در منهای ۴۶ کیلوگرم، ساغر مرادی در منهای ۶۷ کیلوگرم و باران نعمتی در منهای ۷۳ کیلوگرم نیز به مدال برنز دست یافتند.

همچنین، روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

روز گذشته ملی‌پوشان تیم مردان ایران با هدایت پیام خانلرخانی به ۵ مدال طلا و دو برنز دست یافتند.