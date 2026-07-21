باشگاه خبرنگاران جوان -ثبت‌نام مرحله پنجم طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) از ساعت ۱۲ امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در استان‌قم آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ادامه دارد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، زوج‌های جوان ساکن در شهر‌های قم، چابهار، زاهدان و ایرانشهر می‌توانند از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

شرایط ثبت‌نام شامل حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج رسمی، فاقد مسکن ملکی بودن، قرار گرفتن در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶، داشتن ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا و دارا بودن فرم ج سبز برای متقاضی و همسر است.

اجاره‌بهای دریافتی بر اساس دهک درآمدی، معادل ۳۵ تا ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز تعیین شده و حداکثر مدت استفاده از طرح ۵ سال است.

منبع:راه و شهرسازی قم