با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان -ثبتنام مرحله پنجم طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان (طرح آشیان) از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه در استانقم آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ادامه دارد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، زوجهای جوان ساکن در شهرهای قم، چابهار، زاهدان و ایرانشهر میتوانند از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
شرایط ثبتنام شامل حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج رسمی، فاقد مسکن ملکی بودن، قرار گرفتن در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶، داشتن ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا و دارا بودن فرم ج سبز برای متقاضی و همسر است.
اجارهبهای دریافتی بر اساس دهک درآمدی، معادل ۳۵ تا ۵۵ درصد اجارهبهای روز تعیین شده و حداکثر مدت استفاده از طرح ۵ سال است.
منبع:راه و شهرسازی قم