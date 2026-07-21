باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم صبور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در بازدید از کشتارگاه دام سبک شهرستان داراب، بر رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و موازین شرعی در فرآیند ذبح تأکید کرد و آن را اولویت راهبردی امنیت غذایی دانست.
او، حفظ سلامت غذایی مردم را خط قرمز دستگاههای متولی خواند و تصریح کرد: نظارت مستمر بر صنایع وابسته به دام و طیور، تضمینکننده سلامت عمومی جامعه است و هرگونه کوتاهی در اجرای استانداردها غیرقابل پذیرش خواهد بود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین بر تقویت همکاریهای مشترک با اداره دامپزشکی برای ارتقای کیفی فرآوردههای خام دامی تأکید کرد.
صبور گفت: از دیدگاه علمی، نظارت همزمان بر موازین شرعی و استانداردهای بهداشتی در کشتارگاهها، نقشی کلیدی در مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی ایفا میکند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی باعث کاهش بار میکروبی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک میان انسان و دام میشود، در حالی که نظارت شرعی علاوه بر جنبههای اعتقادی، با تاکید بر خروج کامل خون از لاشه، به بهبود ماندگاری و حفظ کیفیت بیوشیمیایی گوشت کمک شایانی میکند. این رویکرد دوگانه در نهایت ضامن تحقق امنیت غذایی پایدار و آرامش خاطر مصرفکنندگان خواهد بود.
منبع: جهاد کشاورزی فارس