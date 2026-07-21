باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در جریان سیل‌های ناگهانی در شمال شرق افغانستان در روز دوشنبه (۲۰ ژوئیه)، دست‌کم ۲۰ نفر جان باختند، دولت تحت اداره طالبان اعلام کرد.

انتظار می‌رود تعداد جانباختگان افزایش یابد، زیرا تا دوشنبه شب هنوز ۱۰۰ نفر مفقود هستند.

بیشتر خسارات از پارون، مرکز استان نورستان، گزارش شده است، سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۸۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

مقامات طالبان شامگاه دوشنبه اعلام کردند که عملیات جست‌و‌جو و نجات را در این استان دورافتاده در مرز افغانستان و پاکستان آغاز کرده‌اند. سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه اعلام کرد که امدادگران نگران «تلفات شدید مالی و انسانی» هستند.

افغانستان در میان کشور‌هایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارد، که باعث شده برخی مناطق این کشور مستعد خشکسالی و برخی دیگر در معرض بارندگی‌های بیشتر قرار گیرند.

جنگل‌زدایی در نورستان و سایر استان‌ها در دهه‌های اخیر سیل‌های ناگهانی را بدتر کرده است، زیرا جذب آب باران در خاک را کاهش داده است.

منبع: رویترز