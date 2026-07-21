باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای انسجام نهاد‌های مسئول در حوزه کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی نشست مشترکی با محوریت دادستانی مرکز استان فارس و حضور نهاد‌های مرتبط تشکیل شد و بر لزوم تداوم و برخورد جدی و قانونی، هدفمند و متناسب با موارد سازمان یافته در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید گردید.

در این نشست که با حضور کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس معاونین دادستانی مرکز استان، مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و ضابطان در حوزه امنیت اخلاقی برگزار شد که ابعاد مختلف اقدامات اجرایی، فرهنگی و قضایی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و براستمرار برخورد قانونی با تخلفات به‌ویژه در پرونده‌های باندی و سازمان یافته تاکید شد.

دادستان مرکز استان فارس در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه‌گری عمومی در حوزه صیانت ازارزش‌های اجتماعی، «خواسته‌ای بحق از سوی مردم» است، گفت: برخورد مناسب، قانونی و موثر باموارد تخلف، هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد و این روند با دقت بیشتری ادامه خواهد یافت.

او افزود: در کنار برخورد‌های سلبی، اقدامات ایجابی و فرهنگی نیز با همکاری نماینده ولی‌فقیه در استان انجام شده است که بیان داشت: باید روند اقدامات فرهنگی تقویت شود تا نتایج پایدارتر و عمیق‌تری در جامعه حاصل شود.

میرحاجی با بیان اینکه برخی افراد سودجو و خاطی در مقاطع حساس، به‌ویژه در شرایط خاص و جنگی، تلاش می‌کنند از وضعیت موجود سوء استفاده کنند، تصریح کرد: این‌گونه اقدامات، صرفاً تخلف فردی تلقی نمی‌شود و در مواردی که با برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت صورت گیرد، دستگاه قضایی باقاطعیت وارد عمل خواهد شد.

دادستان شیراز در ادامه به تفاوت میان واقعیت‌های میدانی و بازنمایی‌های صورت‌گرفته در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: فضای مجازی در بسیاری از مواقع تصویری متفاوت از واقعیت ارائه می‌هند که زمینه تهییج عمومی را فراهم می‌کند.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: نباید قضاوت‌ها صرفاً بر مبنای برخی فضاسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل گیرد، بلکه ملاک، گزارش‌های مستند، مشاهدات میدانی و ارزیابی‌های دقیق دستگاه‌های مسئول است.

میرحاجی با بیان اینکه لازم است حساسیت لازم در میان مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد تا مراقبت و نظارت واقعی و مستمر در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنان اعمال شود گفت: مدیران باید نسبت به مسئولیت‌های خود در حوزه پیشگیری، صیانت از محیط اداری و رعایت ضوابط، توجه جدی تری داشته باشند و صرفاً به اقدامات شکلی اکتفا نکنند.

او همچنین از تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد و گفت: اختصاص شعبه ویژه می‌تواند به تسریع در رسیدگی، انسجام در تصمیم‌گیری و افزایش اثربخشی اقدامات قضایی منجر شود.

دادستان مرکز استان فارس پیگیری ویژه موارد باندی و سازمان‌یافته را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش رو عنوان کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان نهاد‌های قضایی، انتظامی، فرهنگی و نظارتی شد.

میرحاجی گفت: هم‌افزایی میان اقدامات فرهنگی و برخورد‌های قضایی هدفمند، می‌تواند ضمن پاسخ به مطالبات عمومی، زمینه کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی در این حوزه را فراهم کند.

منبع: دادگستری فارس