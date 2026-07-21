۶۱ دستگاه ماینر از ۴ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در چهارمحال و بختیاری شناسایی و جمع آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در جریان بازرسی‌های انجام شده از ۴ مرکز در شهرستان‌های کیار، فرخشهر و شهرکرد استان چهارمحال وبختیاری، تعداد ۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در پوشش فعالیت‌های خانگی و صنعتی کشف، با توان مصرفی ۲۰۵ کیلووات جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. 

وی با اشاره به اینکه مصرف برق این تعداد ماینر معادل برق ۱۲۰ خانوار برآورد شده، افزو: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز و مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق یکی از اولویت‌های جدی صنعت برق است، چراکه فعالیت این مراکز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکان می‌شود.

فرهزاد اضافه کرد: با کشف این ۴ مرکز به میزان ۲۰۵ کیلووات در مصرف برق لحظه‌ای پیک بار استان صرفه جویی خواهد شد و در ادامه افزود: در مجموع آمار کشفیات استان در سال ۱۴۰۵ تاکنون تعداد ۵۲۷ دستگاه ماینر از ۱۰ مرکز کشف، شناسایی و جمع آوری شده است که نشان‌دهنده تداوم رصد، پایش و برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه است. 

وی با قدردانی از همکاری مردم و نهاد‌های نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ یا تلفن شبانه روزی ۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، شرکت برق
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