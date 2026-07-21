باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی کامل برای حفظ پایداری شبکه تأکید شد.

نواب قائدی، مدیرعامل این شرکت به همراه جمعی از مدیران ارشد این شرکت، در دیداری راهبردی با احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، وضعیت شبکه برق و راهکار‌های عبور موفق از روز‌های اوج مصرف تابستان را بررسی کردند.

او ضمن ارائه گزارشی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق در استان‌های فارس و بوشهر، از آمادگی کامل این مجموعه برای حفظ پایداری شبکه و تأمین رفاه مشترکین خبر داد. وی با اشاره به شرایط خاص کنونی اظهار کرد: آسیب‌های زیرساختی به‌جا مانده از دوران جنگ، فشار مضاعفی را بر دوش شبکه برق وارد کرده است. از سوی دیگر، تداوم گرمای شدید، تقاضا برای سیستم‌های سرمایشی را به‌شدت افزایش داده و هم‌زمان باعث کاهش راندمان تجهیزات شبکه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر خاطرنشان کرد: تلاقی افزایش مصرف و افت تاب‌آوری تأسیسات، شرایط بهره‌برداری را در وضعیت حساسی قرار داده است؛ از این‌رو، مدیریت مصرف از سوی مشترکان فهیم، نه تنها مهم‌ترین عامل در پایداری شبکه، بلکه در این مقطع حساس، یک «ضرورت فنی و ملی» به شمار می‌رود.

در ادامه این دیدار، احمدی‌زاده، معاون استاندار فارس، ضمن قدردانی از زحمات بی‌دریغ کارکنان صنعت برق، از مدیریت موفق شبکه در شرایط دشوار عملیاتی تشکر کرد. وی در راستای تقویت خدمات‌رسانی، بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل تنگاتنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از پیک بار تأکید کرد و خواستار حفظ بالاترین سطح آمادگی برای مدیریت بحران و اولویت‌بخشی به تأمین برق مراکز حساس و حیاتی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، تمرکز بر فرهنگ‌سازی مستمر در زمینه مدیریت مصرف انرژی، حرکت پرشتاب به سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای تحقق اهداف دولت، و همچنین لزوم توجه ویژه به تکریم مراجعین و پاسخگویی همدلانه را از دیگر محور‌های ضروری برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم استان برشمرد.

منبع: شرکت توزیع برق فارس