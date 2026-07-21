باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز پیام اضطراری داده است که مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و خدمه آن مجبور به ترک کشتی و سوار شدن بر قایق نجات شده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که روز سه‌شنبه گزارش‌های متعددی دریافت کرده است که یک نفتکش از طریق کانال ۱۶ وی‌اچ‌اف اعلام کرده که مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این حادثه در فاصله ۸ مایل دریایی شرق لیماه در عمان گزارش شده و مقامات در حال بررسی آن هستند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که افسر امنیتی شرکت نفتکش گزارش داده است که خدمه کشتی را ترک کرده و بر روی یک قایق نجات هستند و هیچ تأثیر زیست‌محیطی نیز گزارش نشده است.

این سازمان هویت کشتی یا مالک آن را مشخص نکرد.

به طور جداگانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو نفتکش پس از انفجار در حین تلاش برای عبور از مسیر جنوبی تنگه، دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

سپاه پاسداران اعلام کرد که تیم‌های نجات خدمه را از منطقه خارج می‌کنند، اما هویت کشتی‌ها را مشخص نکرد. بلافاصله مشخص نشد که آیا نفتکش گزارش‌شده توسط سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در میان آنهایی است که سپاه پاسداران به آنها اشاره کرده است یا خیر.

تنگه هرمز، بین ایران و عمان، قبل از درگیری، مسیر اصلی ترانزیت حدود یک پنجم از تأمین انرژی جهانی بود.

تنش‌ها از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده بین واشنگتن و تهران در اوایل ژوئیه تشدید شده است و تبادل شدید حملات و اختلال بیشتر در کشتیرانی از طریق این آبراه را به همراه داشته است.

ایالات متحده از تاریخ ۱۴ ژوئیه محاصره بنادر ایران را بازگرداند، از جمله شلیک به یک نفتکش خالی در تنگه که واشنگتن گفت عازم ایران بوده است. ایران گفته است که در تلافی آنچه نقض دریانوردی خواند، عملیات‌هایی علیه پایگاه‌های آمریکا انجام داده است.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه اعلام کرد: «تا زمانی که شرارت آمریکا در منطقه ادامه یابد، تنگه هرمز بسته است و نه حتی یک قطره نفت یا گاز و نه یک محموله کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.»

منبع: العربیه انگلیسی