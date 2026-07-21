محور هراز به منظور اجرای عملیات ایمن‌سازی و فعالیت‌های کارگاهی برای دومین روز متوالی مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محور هراز که از روز گذشته به دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی و کارگاه‌های عمرانی مسدود شده است روز سه شنبه نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر بسته است.

سرهنگ هادی عبادی فرمانده پلیس راه مازندران گفت : این محدودیت تردد با هدف افزایش ایمنی و اجرای عملیات عمرانی در این محور اعمال شده است.

وی گفت: رانندگان و کاربران جاده‌ای می‌توانند در مدت زمان انسداد محور هراز، از مسیرهای جایگزین کندوان و سوادکوه برای سفرهای خود استفاده کنند.

وی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای شمالی را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی را تجربه کنند.

منبع:پلیس راه مازندران

برچسب ها: محور هراز ، مسدودیت جاده
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