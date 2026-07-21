عضویت بیش از ۸۲ میلیون نفر در پنجره واحد دولت هوشمند، ثبت بیش از ۴۷ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات و صرفه‌جویی ۷ همتی در هزینه‌های مردم، از مهم‌ترین دستاورد‌های توسعه خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند در کشور به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پروژه «زیست‌بوم دیجیتال» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات، از سال گذشته و در پی ابلاغ رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است. در این راستا بیش از ۲۰ هزار صفحه سند مطالعاتی در هفت حوزه تخصصی تدوین شده تا مسیر اجرای این طرح ملی را مشخص کند.

بر اساس آخرین آمار، تعداد کاربران پنجره واحد دولت هوشمند به بیش از ۸۲ میلیون نفر رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد تقریباً تمامی افراد واجد شرایط کشور از این سامانه استفاده می‌کنند. همچنین از ابتدای دولت چهاردهم، تعداد کاربران این سامانه حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و میزان حضور افراد بالای هشت سال نیز نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته است.

در بخش خدمات دولت هوشمند، تغییر تعداد خدمات منتشرشده ناشی از بازنگری در شناسنامه خدمات، ادغام، حذف یا بازتعریف برخی خدمات بوده و به معنای کاهش خدمات ارائه‌شده نیست.

در حوزه پنجره واحد زمین نیز میانگین زمان پاسخگویی به استعلام‌ها از حدود ۹۰ روز به ۲۱ روز کاهش یافته است. الکترونیکی شدن فرآیندها، حذف مراحل زائد اداری و تسریع در پاسخگویی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سامانه به شمار می‌رود.

راه‌اندازی این سامانه همچنین موجب صرفه‌جویی حدود ۷ همت در هزینه‌های ثبت درخواست شهروندان شده است. علاوه بر این، مصرف بیش از ۲۰ میلیون برگ کاغذ کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون مراجعه حضوری نیز حذف شده که آثار قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها و حفظ محیط زیست داشته است.

مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز روند رو به رشدی را تجربه کرده است. در حال حاضر یک‌هزار و ۲۸۴ دستگاه از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند و ۲۳ دستگاه نیز خدمات خود را از طریق این بستر به مردم ارائه می‌دهند. همچنین تعداد سرویس‌های فعال به ۵ هزار و ۴۶۷ مورد رسیده و تاکنون بیش از ۴۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تراکنش در این مرکز ثبت شده که نسبت به ابتدای دولت بیش از ۹۰۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در بخش درگاه ملی مجوز‌ها نیز توسعه زیرساخت‌های فنی و خدمات الکترونیکی با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد.

همچنین با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی در دوره محدودیت‌های اینترنتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، سامانه‌ای جامع برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی و تکمیل شد. این سامانه تنها در ۲۰ روز نخست تیرماه بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار بازدید داشته و با ارائه بیش از ۱۵۱ هزار پیوند خدماتی، امکان دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر شهروندان به خدمات مورد نیاز را فراهم کرده است.

برچسب ها: دولت هوشمند ، پنجره واحد ، درگاه ملی مجوزها
خبرهای مرتبط
۷۸ درصد از خدمات به پنجره واحد متصل شده است
راه اندازی سامانه پنجره واحد الکترونیکی در سیرجان
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
وقتی درگاه ملی مجوزها جوابگوی نیاز‌های اهالی فرهنگ نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رقابت استعدادهای رباتیک ۱۶ استان در فیراکاپ آزاد ایران
 راز پشت مرگ ناگهانی قلبی چیست؟
امتحانات نهایی در همه استان‌ها برگزار می‌شود
دانشمندان ژاپنی چسب با قابلیت جداسازی و استفاده مجدد ابداع کردند
هشدار دانشمندان در مورد اثرات حفره تاجی خورشید بر زمین
آخرین اخبار
هشدار دانشمندان در مورد اثرات حفره تاجی خورشید بر زمین
دانشمندان ژاپنی چسب با قابلیت جداسازی و استفاده مجدد ابداع کردند
امتحانات نهایی در همه استان‌ها برگزار می‌شود
 راز پشت مرگ ناگهانی قلبی چیست؟
رقابت استعدادهای رباتیک ۱۶ استان در فیراکاپ آزاد ایران
جراحی پیچیده پیوند کبد کودک ۷ ساله از انسان زنده
استقرار ۳۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۰۰ تخت بیمارستانی در مرزهای شش‌گانه ویژه مراسم اربعین+ فیلم
گزگز و خواب رفتن دست نشانه چیست؟
اینترنت رایگان در بیش از ۱۰۰ نقطه از مسیر پیاده‌روی اربعین ارائه می‌شود
راه‌اندازی وای‌فای رایگان در مسیر نجف ـ کربلا؛ از توافقات جدید ارتباطی اربعین
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مرز‌ها شتاب گرفت
دندان مردم روستا، درمان ندارد!
درمان بیماری «هاری» در کشور رایگان است/ سالانه ۴۷۰ هزار نفر مبتلا می‌شوند
هوشمندسازی شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، مرحله جدید فعالیت‌های تخصصی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
بیش از ۹.۵ میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد
پروژه اکوسیستم‌های دیجیتال، دولت را از سازمان‌محوری به مسئله‌محوری می‌رساند
بازار فروش سوالات جعلی آزمون دستیاری؛ کلاهبرداری ۲۵۰ میلیون تومانی از داوطلبان
عضویت بیش از ۸۲ میلیون نفر در پنجره واحد دولت هوشمند