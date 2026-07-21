باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال شهرداریهای کلانشهرهای ایران که پس از وقفهای پنجساله با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس در حال برگزاری است، شاهد درخشش و راهیابی تیم شهرداری شیراز به جمع هشت تیم برتر این رقابتها بود.
نماینده شیراز در مرحله مقدماتی این مسابقات با ارائه بازیهای هماهنگ و تاکتیکی، موفق شد تیمهای شهرداری کرمان و ارومیه را با پیروزی پشت سر بگذارد و در رویارویی با تیم شهرداری تبریز به نتیجه تساوی دست یابد تا با این کارنامه موفق، جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کند.
این رویداد ورزشی با همت کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و با هدف احیای رقابتهای ملی، تقویت تعاملات میانسازمانی و توسعه ورزش در بدنه شهرداری کلانشهرها پیگیری میشود.
در این دوره از رقابتها تیمهای منتخب شهرداریهای شیراز، مشهد، اصفهان، ارومیه، اراک، کرج، کرمانشاه، اهواز، رشت، کرمان، یزد، تهران، تبریز، بندرعباس، زاهدان و قم برای کسب عنوان قهرمانی به میدان رفتهاند.
منبع: شهرداری شیراز