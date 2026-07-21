باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مهدی قربانی‌کرم، مسئول قرارگاه مردمی اربعین در گفتگو با خبرنگار ما ،با اشاره به آغاز رسمی فرآیند پذیرش و اسکان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از امروز گفت: این قرارگاه با همکاری گسترده نهادهای مردمی، مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و منازل، آماده ارائه خدمات جامع اقامتی، درمانی و تغذیه‌ای به زائران حسینی در شهر مقدس قم است.

او از فعال‌سازی کامل این مرکز خدمت‌رسانی خبر داد و اظهار داشت: فرآیند پذیرش زائران از نخستین ساعات امروز آغاز شده و به مدت یک ماه ، تا پایان ماه صفر ادامه خواهد یافت.

مسئول قرارگاه مردمی اربعین تأکید کرد: تمامی امکانات سخت‌افزاری و نیروهای داوطلب مردمی برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

قربانی‌کرم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اسکان در شهر قم، تصریح کرد: بیش از ۵۰۰۰ تخت و فضای اسکان در قالب منازل، مساجد جامع، حسینیه‌های بزرگ، مدارس حوزوی و مراکز فرهنگی-اقامتی سطح شهر پیش‌بینی شده که با مدیریت قرارگاه و همکاری بی‌نظیر خیرین و هیأت‌های مذهبی، در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

او در ادامه به راه‌اندازی یک سامانه ارتباطی تسهیل‌گر برای زائران اشاره کرد و افزود: به منظور جلوگیری از سردرگمی و مدیریت بهینه اقامت، مرکز تماس شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) با شماره ۰۹۹۰۳۳۴۱۱۲۰ راه‌اندازی شده است. زائران محترم می‌توانند پیش از ورود به قم، از طریق این شماره نسبت به رزرو قطعی محل اسکان خود اقدام کنند تا در بدو ورود، بدون دغدغه میزبان‌پذیر باشند.

مسئول قرارگاه مردمی اربعین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد کاملاً مردمی این قرارگاه، خاطرنشان کرد: خدمات قرارگاه تنها به اسکان محدود نمی‌شود؛ بلکه موکب‌های صلواتی مستقر در معابر منتهی به حرم مطهر و همچنین پایگاه‌های سیار، نسبت به اطعام (پذیرایی با شربت و غذای گرم) و ارائه خدمات درمانی رایگان با همکاری جامعه پزشکی جهادی اقدام خواهند کرد. او این حرکت را نمادی از همدلی و عشق به خاندان عصمت و طهارت دانست و گفت: قم همواره پایگاه مستحکمی برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله(ع) بوده است و امسال نیز با قوت بیشتری این رسالت را به دوش می‌کشد.

او گفت:قرارگاه مردمی اربعین قم در سال‌های گذشته نیز میزبان هزاران زائر پیاده و هوایی از استان‌های مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه بوده و امسال با افزایش زیرساخت‌های رفاهی، تلاش دارد تجربه‌ای ماندگار از مهمان‌نوازی ایرانی-اسلامی را به ثبت برساند.