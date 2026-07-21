منابع آمریکایی فاش کردند پنتاگون انتشار آمار تلفات نیرو‌های خود در درگیری با ایران را به تأخیر انداخته و از اعلام عمومی جزئیات حملات خودداری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان گفتند که وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون در افشای تلفات نیرو‌های خود در جریان درگیری جاری با ایران تعلل می‌کند. 

براساس گزارش این منابع پنتاگ ن از تایید عمومی تاثیر حملات ایران خودداری می‌کند و در عوض آمار را در یک وب‌سایت نظامی منتشر می‌کند که روز‌ها یا حتی هفته‌ها از وقایع عقب‌تر است. مقامات این تاخیر را با استناد به نیاز به محافظت از اعضای ارتش تروریستی آمریکا توجیه می‌کنند.

در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا در آغاز جنگ مرتبا در مورد تلفات به‌روزرسانی‌هایی ارائه می‌داد، در ماه‌های اخیر حملات را به طور منظم گزارش نکرده است. این امر سیستم تحلیل تلفات دفاعی (DSA) را به منبع رسمی اصلی تعداد تلفات آمریکا در این درگیری تبدیل می‌کند.

داده‌های سیستم بررسی‌شده توسط این شبکه، تاخیر‌های قابل توجهی را در به‌روزرسانی‌ها نشان می‌دهد. یک مقام پنتاگون ادعا کرد که به دلیل الزامات ارزیابی و بررسی پزشکی، مستندسازی جراحات در سیستم‌های نظامی می‌تواند چندین روز یا حتی چند هفته طول بکشد. با این حال، این مقام به این شبکه گفت که پایگاه داده به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شود!

در همین راستا شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، به این شبکه گفت که تاخیر در گزارش‌دهی برای محافظت از بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در غرب آسیا ضروری بوده است.

پارنل در بیانیه‌ای گفت که ارائه اطلاعات لحظه‌ای در مورد جراحات غیرکشنده به رسانه‌ها، معادل ارائه مستقیم این اطلاعات به دشمنان ماست که می‌تواند پس از دریافت سریع این اطلاعات، جان تعداد بیشتری از نیرو‌های ما را به خطر بیندازد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش آمریکا ، ایران و آمریکا ، تلفات نظامی
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