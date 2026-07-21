باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در نخستین روز کاری، محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس به همراه حجتالاسلام والمسلمین طباطبایی امام جمعه سلماس و اعضای شورای تأمین شهرستان، با حضور در مزار مطهر شهدای سلماس ضمن قرائت فاتحه و نثار گل با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
حاضران در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم در سایه ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
محمد فتحی فرماندار سلماس با بیان اینکه عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست، اظهار کرد: خدمت به مردم و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، مهمترین رسالت مسئولان است و همه مدیران باید این مسیر را با روحیه جهادی و مردمداری دنبال کنند.
فتحی با تأکید بر رویکرد مردممحور در مدیریت شهرستان، خدمت صادقانه، پیگیری مطالبات شهروندان و استفاده از همه ظرفیتها برای توسعه و آبادانی سلماس را از اولویتهای کاری خود عنوان کرد.