باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در روزهای گرم سال، گفت: اگر هر مشترک تنها معادل یک لامپ ۱۰۰ واتی را در ساعات اوج مصرف خاموش کند، بار شبکه برق به اندازه ظرفیت یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی کاهش می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند از اعمال محدودیت‌های احتمالی در تأمین برق جلوگیری کند.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه مصرف برق در استان خوزستان و سایر مناطق گرمسیر اظهار کرد: بازه زمانی ساعت ۱۱ تا ۱۸، اوج مصرف برق در کشور است و رعایت چند اقدام ساده از سوی مشترکان، نقش مهمی در پایداری شبکه برق دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: خاموش کردن لامپ‌های اضافی، کاهش استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار وارد بر شبکه برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با بیان اینکه صنعت برق در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، گفت: بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق کشور در ماه‌های اخیر آسیب دیده و همین موضوع تأمین برق را با دشواری بیشتری همراه کرده است. از این رو، همراهی مردم در مدیریت مصرف، بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: ساخت یک نیروگاه جدید نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و دست‌کم چهار سال زمان است، اما شهروندان می‌توانند تنها با خاموش کردن یک لامپ اضافی یا حذف مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها ایفا کنند

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مناطق کشور یاری کنند و گفت: همدلی و مشارکت مردم، مهم‌ترین عامل عبور موفق از روزهای اوج گرمای تابستان است.