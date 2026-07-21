باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حمید کشکولی با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال اظهار کرد: با دستور استاندار لرستان، تمامی کمیته‌های ۱۸گانه ستاد اربعین تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی، امدادی، بهداشتی، حمل‌ونقل، امنیتی و خدماتی با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی لازم را برای برگزاری باشکوه این رویداد معنوی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده خدمات اربعین با مشارکت مردمی انجام می‌شود، افزود: امسال ۱۲۷ موکب در استان لرستان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که از این تعداد، ۸۶ موکب در داخل استان، سه موکب در مرز مهران و تعدادی نیز در شهرهای نجف، کربلا، حله و دیگر مناطق عراق مستقر خواهند شد. همچنین بخشی از تجهیزات و نیروهای موکب‌ها به‌عنوان پیش‌قراول برای آماده‌سازی محل استقرار، به کشور عراق اعزام شده‌اند.

دبیر ستاد اربعین لرستان با اشاره به آغاز رسمی خدمات اربعین از سوم مردادماه، تصریح کرد: موکب‌های استان در ورودی‌های الیگودرز، بروجرد و خرم‌آباد نیز برای اسکان و پذیرایی از زائران برپا می‌شوند تا خدمات لازم به زائران عبوری ارائه شود.

کشکولی با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام زائران در سامانه سماح، گفت: همراه داشتن گذرنامه معتبر برای خروج از کشور الزامی است و زائران پس از ثبت‌نام در سامانه سماح می‌توانند ارز ویژه اربعین را از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی همچنین با توجه به گرمای هوا در ایام اربعین از زائران خواست حتی‌الامکان پیاده‌روی خود را در ساعات شب انجام دهند، آب کافی مصرف کنند، در موکب‌ها استراحت داشته باشند و سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ازدحام در مرزها جلوگیری شود.

اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین در محورهای استان؛ افزایش ۵۰ درصدی تیم های پلیس راه

در ادامه این برنامه، سرهنگ یدالله نادری، کارشناس امنیت جاده‌ای پلیس راه فرماندهی انتظامی لرستان، از اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین در محورهای استان خبر داد و اظهار کرد: پلیس راه با افزایش ۵۰ درصدی تیم‌های گشتی، استقرار نیروهای محسوس و نامحسوس، بهره‌گیری از دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت و راه‌اندازی کمپ‌های استراحت بین‌راهی، تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت سفر زائران پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بررسی آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین حوادث رانندگی در ایام بازگشت زائران و به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ می‌دهد، بنابراین رانندگان باید در صورت احساس خستگی، حتماً در توقفگاه‌ها و کمپ‌های بین‌راهی استراحت کنند.

نادری همچنین استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را بهترین گزینه برای سفر اربعین دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از وسایل حمل‌ونقل عمومی علاوه بر افزایش ایمنی، موجب کاهش ترافیک، مصرف سوخت و تسهیل خدمات‌رسانی در محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور خواهد شد.

مسئولان استان لرستان در پایان با تأکید بر مشارکت مردم و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کردند مراسم اربعین امسال با امنیت، آرامش و خدمات‌رسانی مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شود