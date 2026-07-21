باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی _ مجمع انتخاباتی هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان کردستان برگزار شد و باقر محمدی به عنوان تنها نامزد این انتخابات، با کسب هر ۱۸ رأی مأخوذه، برای دومین دوره متوالی به ریاست این هیأت انتخاب شد.
بر اساس نتایج این مجمع، محمدی تا پایان ۳۰ تیرماه ۱۴۰۹ ریاست هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان کردستان را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به عملکرد هیأت در دوره گذشته، گفت: هیأت کونگفوی کردستان طی سه سال متوالی رتبه نخست ارزیابی فدراسیون را در میان هیأتهای استانی کشور کسب کرده و در یک سال نیز رتبه دوم را به دست آورده است.
محمدی همچنین با بیان اینکه کردستان در سالهای اخیر بیشترین میزبانی مسابقات و رویدادهای کونگفو را داشته است، افزود: در دوره جدید نیز تلاش خواهیم کرد میزبانی برنامههای فدراسیون را افزایش دهیم و سهم استان در برگزاری رویدادهای ملی بیش از گذشته باشد.
رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی کردستان توسعه زیرساختهای این رشته را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد خانههای کونگفو در شهرستانهای استان از مهمترین اهداف دوره جدید خواهد بود.
در پایان این مجمع نیز محمد فیضبخش با کسب ۱۷ رأی از مجموع ۱۸ رأی مأخوذه، به عنوان بازرس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان کردستان انتخاب شد.