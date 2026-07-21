باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام‌ حسین امیدی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از اجرای رویداد «مسجد، کانون نشاط» در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رویداد ملی فرصت ارزشمندی را برای حضور پرشور کودکان، نوجوانان و جوانان در مساجد فراهم می‌کند.

او، همزمان با آغاز رویداد تابستانه «مسجد، کانون نشاط» به همت کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس گفت: فرارسیدن فصل تابستان و همزمانی آن با فراغت کودکان و نوجوانان از تحصیل و همچنین دغدغه خانواده‌ها به استفاده مفید از این ایام، فرصت ارزشمندی را در اختیار فعالان فرهنگی به ویژه مدیران کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد قرار می‌دهد تا با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، ضمن زمینه‌سازی برای حضور پرشور کودکان و نوجوانان، با ارتقای مهارت و توانمندی، ایام خوش و به یادماندنی را برای این قشر رقم بزنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس با اشاره به محور‌های اجرای رویداد، افزود: آموزش و توانمندسازی با هدف تربیت نیروی متخصص و کادرسازی، تولید محتوای فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلف، کارآفرینی (تولید و فروش محصولات)، مواسات و همدلی، پاسداشت مناسبت‌های دینی و ملی این ایام و ارائه خدمات اجتماعی به افراد محله مسجد از جمله محور‌هایی است که کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد در قالب رویداد «مسجد، کانون نشاط» به فعالیت می‌پردازند.

او خاطرنشان کرد: ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫنگی و ﺗﺮﺑﻴتی ﻣﺴﺎﺟﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﻮری ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺠﺎم می‌پذیرد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ، ارﺑﻌﻴﻦ، هفته وحدت، ولادت ائمه و ...) در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴتی ﻣﻮرد انتظار اﺳﺖ.

امیدی با تاکید بر اینکه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨگی ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ صورت می‌گیرد، گفت: ﻣﻼک ارزﻳﺎبی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻧﻮن در این روﻳﺪاد، برپایی نمایشگاه، ارسال گزارش آن و همچنین ثبت و ارسال به‌موقع گزارش مجموعه فعالیت‌های تابستانه در سامانه «بچه‌های مسجد»، شرط اصلی برای ورود به فرآیند ارزیابی در رویداد و دریافت حمایت‌هاست.

او، برپایی نمایشگاه فعالیت‌های تابستانه کانون را هیجان‌انگیزترین بخش رویداد «مسجد، کانون نشاط» عنوان و تاکید کرد: این نمایشگاه، حاصل تمام فعالیت‌های تابستانه کانون و فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ایده‌های جذاب اعضای کانون‌های مساجد است و در این نمایشگاه اعضای کانون‌ها حتی می‌توانند محصولات و خدمات کانون را عرضه و به فروش برسانند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس خاطرنشان کرد: برای اینکه این رویداد پرشورتر و اثرگذارتر برگزار شود، کانون‌های مساجد با مدرسه همجوار، شهرداری، دهیاری و نهاد‌های محلی همکاری و تفاهم‌نامه امضا کنند که نمونه آن در شیوه‌نامه ابلاغی آمده است.

منبع: کانون مساجد فارس