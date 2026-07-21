باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا اظهار کرد: استمرار عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، مدیریت مناسب ظرفیتهای موجود و آمادهبهکاری مجموعه بندری نشان میدهد که زیرساختهای دریایی چابهار از ظرفیت لازم برای پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور برخوردار است.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تجاوز دشمن به جنوب کشور از جمله شهرستان چابهار، افزود: آخرین وضعیت فعالیتهای بندری در شرایط موجود بررسی و بر اهمیت تداوم خدماترسانی و نقش بنادر چابهار در تأمین نیازهای کشور تأکید شده است.
وی ادامه داد: وضعیت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، ظرفیت انبارها، روند ورود و خروج کالا، میزان آمادگی تجهیزات بندری و اقدامات انجامشده برای تسریع در فرآیندهای عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فرماندار چابهار با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران، کارکنان و فعالان حوزه بندری، اظهار کرد: بنادر چابهار در شرایط مختلف همواره نقش پشتیبان و راهبردی خود را برای اقتصاد کشور ایفا کردهاند و امروز نیز با تکیه بر توان نیروهای متخصص، فعالیتهای بندری با نظم و برنامهریزی در جریان است.
نورا با اشاره به اهمیت چابهار در توسعه تجارت دریایی و ترانزیت کالا، بیان کرد: این بندر بهدلیل موقعیت راهبردی در سواحل مکران، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیرهای بینالمللی تجارت از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است و تقویت فعالیتهای آن میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و توسعه منطقه باشد.
وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مجموعه بنادر، گمرک و سایر بخشهای مرتبط برای تسهیل ورود، تخلیه، نگهداری و ترخیص کالا ضروری است و این همکاریها باید با هدف افزایش بهرهوری استمرار یابد.
فرماندار ویژه چابهار همچنین از آمادگی کامل مجموعههای اجرایی و خدماترسان شهرستان برای پشتیبانی از فعالیتهای بندری خبر داد و گفت: حفظ روند عادی فعالیت بنادر علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش مهمی در اطمینانبخشی به فعالان تجاری و استمرار جریان تأمین کالا دارد.
منبع فرمانداری چابهار