باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات نظامی آمریکا که به کشته و مجروح شدن شهروندان عادی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است، نقض فاحش حق حیات، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از غیرنظامیان محسوب می‌شود و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در قبال پیامد‌های این اقدامات به دنبال دارد.

در بیانیه ستاد حقوق بشر آمده است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه حملات صورت‌گرفته علیه استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را که به جان باختن و مجروح شدن شهروندان غیرنظامی منجر شده است، به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا روز ۲۸ تیرماه، در نتیجه حملات آمریکا به ایران، بیش از ۵۰ نفر از هموطنان به شهادت رسیده و بیش از ۵۱۷ نفر مصدوم شده‌اند. بر اساس همین آمار، در میان قربانیان ۵ زن و دو کودک زیر ۱۸ سال و در میان مجروحان ۳۵ زن و ۱۹ کودک زیر ۱۸ سال قرار دارند و ۳۳ نفر از مجروحان همچنان در مراکز درمانی بستری هستند.

این بیانیه اضافه می‌کند: همچنین، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در روز شنبه ۲۶ تیرماه اعلام کرده است تنها در پی حمله آمریکا به پل‌های شهرستان بندر خمیر، شمار شهدای این حمله به ۷ نفر افزایش یافته و روند درمان مجروحان همچنان ادامه دارد.

این بیانیه تصریح دارد: آمار رسمی به‌روشنی نشان می‌دهد که قربانیان این حملات صرفاً اهداف نظامی نبوده‌اند، بلکه زنان، کودکان و دیگر شهروندان عادی نیز در میان جان‌باختگان و مجروحان قرار دارند. بخش قابل توجهی از این قربانیان، ساکنان استان‌های جنوبی کشور هستند؛ مردمانی که معیشت آنان به دریا، صیادی، بنادر و تجارت دریایی وابسته است و سال‌ها در نتیجه تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی با محدودیت‌های اقتصادی و دشواری‌های معیشتی روبه‌رو بوده‌اند. امروز همان مردمانی که سال‌ها فشار‌های اقتصادی را تحمّل کرده‌اند، هدف حملات نظامی قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهند؛ واقعیتی تلخ که بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حق حیات را به‌روشنی آشکار می‌سازد.

این بیانیه یادآور می‌شود: حق حیات، بنیادی‌ترین حق بشری و سنگ‌بنای تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است. این حق در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیّت شناخته شده و دولت‌ها مکلف به احترام و حمایت از آن هستند. سلب خودسرانه حیات، به‌ویژه نسبت به افراد غیرنظامی، نقض آشکار این تعهدات بین‌المللی است.

در ادامه این بیانیه می‌افزاید: افزون بر این، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها ممنوع است. همچنین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل بنیادین تفکیک همه طرف‌های مخاصمه را موظف می‌سازد میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و از هرگونه حمله‌ای که موجب تلفات غیرنظامیان یا آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی شود، اجتناب کنند؛ از این رو، حملاتی که به کشته و مجروح شدن شهروندان عادی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است، نقض فاحش حق حیات، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از غیرنظامیان محسوب می‌شود و مسؤولیت بین‌المللی دولت ایالات متحده آمریکا را در قبال پیامد‌های این اقدامات به دنبال دارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، سکوت و استاندارد‌های دوگانه برخی دولت‌ها و نهاد‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، اما در برابر کشته شدن غیرنظامیان و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی واکنش مؤثر و متناسبی نشان نمی‌دهند، به‌شدت محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: این حملات بار دیگر نشان داد آنچه جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان «حقوق بشر آمریکایی» یاد می‌کند، جلوه‌ای از رویکردی است که در آن جان انسان‌ها و کرامت ذاتی بشر در برابر اهداف سیاسی و نظامی قربانی می‌شود و حقوق بشر به ابزاری برای پیشبرد منافع قدرت‌های بزرگ تقلیل می‌یابد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر نهاد‌های مسؤول بین‌المللی می‌خواهد با محکوم کردن این اقدامات، دولت ایالات متحده آمریکا را به رعایت تعهدات خود وفق منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه ملزم سازند و نسبت به پایان دادن به مصونیت از پاسخگویی در قبال چنین نقض‌های فاحشی اقدام کنند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای این حملات، برای مجروحان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل داشته و بر ضرورت احترام بی‌قید و شرط به حق حیات، حمایت از غیرنظامیان و پایبندی همه دولت‌ها به هنجار‌های آمره حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند.