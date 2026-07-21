باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت شهری کلان‌شهر شیراز با اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عظیم تفریحی، گردشگری و ورزشی، اقدامات ارزنده‌ای در راستای ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش سرانه فضای سبز و تبدیل این شهر تاریخی به یکی از مدرن‌ترین و سبزترین کلان‌شهر‌های کشور برداشته است.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز از افتتاح و اجرای پروژه‌های متعددی سخن گفت که افق جدیدی از شادابی و رفاه را پیش روی شهروندان و گردشگران می‌گشاید. این پروژه‌ها در کنار فعالیت‌های گسترده عمرانی و خدماتی، نشان‌دهنده رویکرد ویژه مدیریت شهری به مقوله کیفیت زندگی و افزایش امید و نشاط در جامعه است.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شاخص، احداث بزرگ‌ترین اکوپارک ایران به وسعت ۲۳۰ هکتار در مجاورت بزرگراه مهندسین است. شهردار شیراز با اشاره به تملک این باغ، آن را فراتر از یک بوستان شهری، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، تقویت گردشگری و حفظ درختان کهن شیراز دانست.

با این حال، چشم‌انداز فضای سبز شیراز به اینجا ختم نمی‌شود. اسدی از پروژه عظیم‌تر بوستان ۴۰۴۴ هکتاری در ارتفاعات شیراز خبر داد که مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

او با تأکید بر ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این پروژه، گفت: مردم می‌توانند در این بوستان در بام سبز شیراز قدم بزنند و شهر را از دیدگاهی ۳۶۰ درجه ببینند، نه ۱۸۰ درجه و نه ۹۰ درجه؛ می‌توانند با قرار گرفتن در این بوستان بزرگ شهری، علاوه بر گذراندن اوقات فراغت، کل شهر شیراز و تا تمام محدوده خدماتی و حریم شهر را تماشا کنند.

شهردار شیراز گفت: علاوه بر این، پروژه باغ ایرانی نیز به عنوان نمادی از تلفیق معماری اصیل ایرانی با نیاز‌های مدرن، در فضایی به وسعت ۱۰ هکتار احداث و مقصدی جدید برای گذران اوقات فراغت ایجاد کرده است.

کلان‌شهر شیراز که همواره به دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی خود، یکی از قطب‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود، به زودی با افتتاح پروژه‌های تفریحی گردشگری مدرن، جهشی تازه را تجربه خواهد کرد.

شهردار شیراز از پیشرفت چشمگیر دو پروژه کلیدی شهر آبی و آکواریوم شیراز خبر داد و گفت: شهر آبی شیراز در زمینی به متراژ پنج هکتار با زیربنای ۷۰ هزار متر مربع در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

او گفت: این مجموعه دارای ۱۴ سرسره، استخر هزار نفری، استخر موج‌ساز و رودخانه تفریحی به طول ۳۰۰ متر و ... خواهد بود که آن را به یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین پارک‌های آبی کشور تبدیل می‌کند. همچنین پروژه آکواریوم شیراز در پارک ۵۸۰ هکتاری دراک با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.

این پروژه‌ها در کنار بوستان‌های ۲۳۰ هکتاری و ۴۰۴۴ هکتاری و برنامه‌هایی مانند احداث تله‌کابین، می‌تواند شیراز را به یکی از مقاصد برتر گردشگری تفریحی در منطقه تبدیل کند.

اسدی تأکید کرد: راه‌اندازی این مراکز، تأثیرات بسزایی بر نشاط شهروندان و جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد داشت.

مدیریت شهری شیراز در کنار پروژه‌های کلان، توجه ویژه‌ای به محله‌ها و مناطق کمتر برخوردار داشته است. شهردار شیراز با اشاره به رویکرد محله‌محوری، از اجرای پروژه‌های نشاط‌آور نظیر ۱۰ سالن ورزشی و پارک‌های محله‌ای در نقاط مختلف شهر خبر داد.

به گفته او، احداث این فضا‌ها برای حضور و فعالیت‌های ورزشی و تفریحی ساکنین، گامی مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش سرانه فضای سبز در سطح محلات است.

شهردار شیراز در پایان با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: امروز تلاش برای عمران و آبادانی شهر و فراهم کردن شرایطی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، رویکرد اصلی مدیریت شهری است و شهرداری از هیچ کوششی برای تحقق این هدف دریغ نخواهد کرد.

اسدی ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی این مراکز، شیراز به الگویی برای سایر شهر‌های ایران در زمینه توسعه پایدار و شهری سبز تبدیل شود.

گفتنی است، اجرای این زیرساخت‌های کلان در حوزه‌های گردشگری و فضای سبز، سیمای کلان‌شهر شیراز را به سمت بهره‌مندی از استاندارد‌های نوین زیست‌شهری سوق داده است.

این اقدامات که با تکیه بر توسعه متوازن و رویکرد محله‌محوری صورت می‌پذیرد، بستر‌های لازم را برای پایداری زیست‌محیطی و ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی فراهم آورده و شیراز را در مسیر تبدیل شدن به یک الگوی متمایز در مدیریت نوین شهری قرار داده است.

منبع: شهرداری شیراز